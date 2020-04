Tequila, Limettensaft und Cointreau? Das ist, ganz klar, eine Margarita. Und Gin, Campari und Werrmut zu gleichen Teilen ergeben einen Negroni. Viele Cocktail-Klassiker sind so beliebt, gerade weil ihre Rezepte weit verbreitet sind und sie immer gleich schmecken. Egal ob auf Sylt oder in Tokio, in der Regel weiß man was man bekommt, wenn man an einer Bar eine Bloody Mary bestellt.

Ein wenig Abwechslung kann dennoch nicht schaden. Wir haben Barkeeper von Hamburg bis München, von Freiburg bis Münster gebeten, einen neuen Blick auf die Klassiker ihrer Barkarten zu werfen. Herausgekommen sind komplexe und spannende Drinks mit teils ungewöhnlichen Zutaten. Oder haben Sie Ihre Bloody Mary schonmal mit Rote-Bete-Saft zubereitet?