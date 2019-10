Eines steht fest: Wenn man richtig gute Cocktails trinken will, sollte man Englisch sprechen. Unter den jüngst gekürten fünf besten Bars der Welt befinden sich vier in New York und London. Die beiden Metropolen sind kreative Hotspots der Barkultur, von klassischen Drinks in Hotelbars bis zu Cocktails mit modernen Twists und ungewöhnlichen Zutaten wird hier alles serviert.

Die beste Bar des Jahres ist das Dante in New York. Gelegen in Manhattan, punktet das italienische Restaurant vor allem mit seiner Authentizität. Wer will, kann hier schon ab zehn Uhr morgens das Glas in die Hand nehmen. Aber auch Lateinamerika holt auf: Sowohl eine Bar in Buenos Aires als auch eine in Mexiko-Stadt schafften den Sprung in die Top Ten. Klicken Sie sich in unserer Fotostrecke (oben) durch die zehn besten Bars der Welt.