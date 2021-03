Welche Cocktails sorgen für den stärksten Kater? Eine Umfrage zeigt, dass der Kopfschmerz-Drink Nummer eins zugleich der beliebteste Cocktail der Welt ist.

Auf den Rausch folgt der Kater - das weiß jeder, der schon einmal bis in die Nacht getrunken und gefeiert hat. Doch nicht jeder Drink löst am nächsten Morgen die gleichen Symptome aus. Denn es macht einen großen Unterschied, ob man trocken gerührte Martinis oder gläserweise fruchtige Bowle trinkt. Zucker unterstützt die Bildung von Alkohol-Abbauprodukten, welche unter anderem Kopfschmerzen verursachen. Je süßer die Drinks, desto eher wird im Körper der Abbau von Acetaldehyd gehemmt - und der Kater wird besonders schlimm.

Doch welche Drinks sind in dieser Hinsicht besonders gefährlich? Dafür befragte der US-Online-Händler On Buy 2892 Menschen zu ihren Erfahrungen mit 15 populären Drinks, vor allem mit Blick auf den Morgen danach und Symptome wie Kopfschmerzen oder Übelkeitsgefühle, den sogenannten Hangover. Zur Auswahl standen der Sex on the Beach, Cosmopolitan, Bloody Mary, Pornstar Martini, Negroni, Tom Collins, Singapore Sling, Margarita, Tequila Sunrise, Whiskey Sour, Old Fashioned, Piña Colada, Strawberry Daiquiri, Mojito und Long Island Iced Tea. Am besten schnitt der Mojtio ab, diesen Drink kann man also beinahe bedenkenlos bestellen. Diese fünf Cocktails landeten dagegen auf der Kater-Skala ganz oben.

Platz 1: Pornstar Martini

Er ist seit Jahren einer der beliebtesten Cocktails weltweit, das legt zumindest die alljährliche Liste des renommierten "Difford's Guide" nahe. Die Kombination aus Vanille-Wodka, Passionsfrucht und Champagner erhielt in der On-Buy-Befragung einen Katerfaktor von 7,9 von maximal 10 möglichen Punkten. Den Befragten zufolge benötigt man nach diesem Drink auch die längste Erholungspause: Am nächsten Tag verbrachten die Probanden durchschnittlich 11 Stunden im Bett.

Platz 2: Sex on the Beach

Pfirsichschnaps, Wodka und jede Menge Saft: Der zweite Platz geht an den Sex on the Beach. Der Sommer-Drink erhielt 6,9 von 10 Punkten - und wurde auch als der Cocktail bezeichnet, der am ehesten das Verlangen nach fettigen Speisen weckt.

Platz 3: Long Island Iced Tea

Bei einem Drink, der mehr Schnaps als alles andere enthält, dürfte die Wirkung im Vordergrund stehen. Doch die bereut man am nächsten Tag meist bitter. Der berauschende Mix des Long Island Iced Tea - er besteht aus Wodka, Tequila, Rum, Triple Sec, Gin und Cola - belegt den dritten Platz mit einem Katerfaktor von 6,8 von 10 Punkten. Hier gaben die Befragten an, sich am nächsten Morgen am ehesten dehydriert zu fühlen.

Platz 4: Tequila Sunrise

Dass Alkohol und zuckrige Flüssigkeiten ein Kopfschmerz-Garant sind, zeigten bereits die Plätze 1 bis 3. Der Tequila Sunrise, eine Mixtur aus Tequila, Orangensaft und Grenadinesirup, wurde mit einem Katerfaktor von 6,7 bewertet und landet damit auf Platz vier.

Platz 5: Piña Colada

Auf dem fünften Platz landet ein tropischer Klassiker - die Piña Colada. Hier wird weißer Rum, Kokosmilch und Ananas miteinander vermischt. Der Katerfaktor liegt bei 6 von 10 Punkten. Hier betonten die Befragten, dass mit Kopfschmerzen zu rechnen sei.

Quelle: The Spirits Business

Lesen Sie auch:

- Brauerei-Chef verrät: So trinkt man Bier, ohne einen Kater zu bekommen

- Spirituosen-Trend: Warum plötzlich alle wild auf pinkfarbenen Gin sind

- Mehr Zucker als Cola: So ungesund ist der Pumpkin Spice Latte von Starbucks