Rum aus Kuba ist legendär, steht bisweilen aber nicht mehr hoch im Kurs. Der Luxus-Rum Eminente Reserva möchte das ändern: Erschaffen von einem Mann, der auf der Insel als Wunderkind gilt - und angereichert mit einer speziellen Zutat.

Es gibt mehr als 80 Länder auf der Welt, die Rum produzieren. Die meisten davon befinden sich in der Karibik. Als Geburtsstätte des Rum gilt gemeinhin der Inselstaat Kuba, von hier stammen auch Cocktail-Klassiker wie der Daiquiri (sowie die nicht weniger populäre Spielart Hemingway Daiquiri) und der Mojito. Doch der Mythos ist in den vergangenen Jahren verblasst, in der Rum-Szene liefen andere Nationen wie Jamaika, Guyana oder La Réunion dem alten Platzhirschen ein wenig den Rang ab. Mit dem neuen Edel-Rum Eminente Reserva möchte der Konzern Moët Hennessy den kubanischen Stil wieder zum Comeback verhelfen. Dafür setzt er auf einen stilsicheren Auftritt, eine traditionelle Zutat und einen Hauch Luxus.

Ein Profil aus der Mitte Kubas

Entwickelt wurde der Eminente Rum von César Martí, einem von insgesamt zehn Maestros Roneros, wie die kubanischen Meister-Destillateure genannt werden. Er ist der jüngste Mensch, der jemals diesen Status erlangt hat und gilt in seiner Heimat als Wunderkind. Wobei er nicht nur Talent besitzt, sondern auch jede Menge Kompetenz: Martí besitzt einen Doktor in Chemie und somit auch ein umfassendes Verständnis für die Wissenschaft hinter der Vergärung, Destillation und Fassreifung.

Während man im Westen der Insel eher junge, trockene Rums zum Mixen bevorzugt (dieser Stil wird vor allem durch Havana Club geprägt), stehen im Osten in der Gegend um Santiago de Cuba eher fruchtige, weiche Sipping-Rums hoch im Kurs.

Martí wollte mit dem Eminente Reserva gewissermaßen die Mitte abbilden: Aufgewachsen ist er in der Provinz Villa Clara, dementsprechend sollte sein Rum facettenreich und vollmundig sein, weder zu trocken noch gaumenschmeichelnd süß.

César Martí, hat den kubanischen Rum Eminente Reserva kreiert © PR-Material

Das gewisse Extra

Für den Rum cuvetiert Martí diverse Zuckerrohr-Destillate, die sogenannten Aguardientes, mit kubanischen Rum. Aguardientes basieren nicht auf Melasse wie klassischer Rum, sondern auf frischem Zuckerrohrsaft - am, ehesten kann man sie mit dem brasilianischen Cachaca vergleichen, der Grundzutat des bekannten Cocktails Caipirinha. Diese Aguardientes werden anschließend zur Reifung in Weißeichenfässern gelagert, die früher für die Reifung von Whisky verwendet wurden. Sie werden auch als die "Seele Kubas" bezeichnet.

Damit ein kubanischer Rum das begehrte D.O.P.-Siegel tragen darf - die Abkürzung steht für "Denominacion de Origen Protegida" -, also offiziell als kubanischer Rum bezeichnet werden darf, muss im finalen Produkt ein Minimalanteil von acht Prozent Aguardiente enthalten sein.

Martí entschied sich jedoch, die Aguardientes zum zentralen Bestandteil seines Rums zu erheben und schraubte den Anteil beim Eminente Reserva auf 70 Prozent nach oben. Zudem erhöhte er die Lagerzeit: Vorgeschrieben ist in der ersten von insgesamt zwei Lagerzeiten ein Minimum von zwei Jahren, der Reserva lagert stattdessen bereits sieben Jahre.

Im Zeichen des Krokodils

Der Eminente kommt in einer stilvollen Glasflasche im Krokodilleder-Design daher - eine Hommage an die Form der Insel, die entfernt an das Reptil erinnert. Die Einheimischen nennen Kuba deshalb auch "Isla del Cocodrilo“. Die aufwendige Produktion und der damit verbundene Hauch Luxus hat natürlich ihren Preis: Der Eminente Reserva kostet um die 50 Euro für 0,7 Liter und gehört damit zu den hochpreisigeren Rums. Er kann pur getrunken werden, man kann aber auch sehr gute Cocktails mit Eminente Rum zubereiten. Einer der Signature-Drinks ist der Punch El Nacional:

- 50 ml Eminente Reserva

- 5 ml Maraschino Likör

- 15 ml Ananassaft

- 10 ml Limettensaft

- 5 ml Zuckersirup 1:1

Alle Zutaten in einer Karaffe mit Eiswürfeln mischen und in den Kühlschrank stellen. Zwei Scheiben von der Ananas abschneiden und in zwei Hälften schneiden. Als Garnierung in die Karaffe geben. Ein Glas mit Eiswürfeln füllen und den Punsch hinzugeben.

Lesen Sie auch:

- El Rey: Dieser Cocktail könnte Rum ganz groß machen

- Wie ausgerechnet ein Österreicher Rum zu neuem Glanz verhelfen möchte

- "Bei vielen Rum-Sorten wird das Aroma einfach untergepanscht"