Es war und ist kein leichtes Jahr für die Barwelt: Erst wurden im Frühjahr in weiten Teilen der Welt die (Hotel-)Bars und Restaurants für Wochen, wenn nicht Monate geschlossen. Dann folgte ein Sommer, der von Abstandhalten und Kontakterfassungen geprägt war. Und nun werden in vielen Ländern erneut die Tresen gesperrt - auf unbestimmte Zeit.

Trotzdem lässt sich die Branche das Feiern nicht verbieten. Nun wurden die World's 50 Best Bars bekanntgegeben, also die 50 besten Bars der Welt. Auf dem ersten Platz landet eine Institution der Szene, die Connaught Bar in London. Das Dante - im vergangenen Jahr noch auf dem Siegertreppchen - bekommt in diesem Jahr die Silbermedaille, darf sich aber immer noch beste Bar Nordamerikas nennen. The Clumsies in Athen komplettiert das Treppchen. Die beste Bar Asiens ist übrigens das Atlas in Singapur - auch diese ist unter Bar-Kennern weltberühmt.

Die vollständige Liste der Top Ten.

Connaught Bar, London, Großbritannien Dante, New York, USA The Clumsies, Athen, Griechenland Atlas, Singapur Tayēr + Elementary, London, Großbritannien Kwānt, London, Großbritannien Florería Atlántico, Buenos Aires, Argentinien Coa, Hong Kong, China Jigger & Pony, Singapur The SG Club, Tokyo, Japan

Aus Deutschland landet nur eine Bar in den diesjährigen Top 50, das Buck & Breck aus Berlin. Auf der erweiterten Liste findet sich auf Platz 65 das Schumann's in München. Insgesamt finden sich auf der diesjährigen Liste Bars aus 23 Ländern mit 11 Neuzugängen in Australien, Kolumbien, Großchina, Italien, Japan, Malaysia, Südkorea, Spanien, Thailand und dem Vereinigten Königreich.