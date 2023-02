von Denise Snieguolė Wachter Der Milchkonsum ist in den letzten 30 Jahren stark gesunken. Die Gründe: Klimaschutz und Gesundheit. Dabei ist die Milch besser als ihr Image. Vor allem, wenn sie bio ist.

Milch ist out, oder etwa doch nicht? Der Milchkonsum ist in den letzten 30 Jahren in Deutschland stark gesunken. Von rund 60 auf 48 Kilogramm. Neben dem Tier- und Klimaschutz gibt es oft auch gesundheitliche Motive. Die Milchwirtschaft hat darauf reagiert und bietet deshalb eine größere Vielfalt an Produkten an: Biomilch, Heu- und Weidemilch. Sind das aber alles nur leere Versprechen? Die Stiftung Warentest hat 28 Mal frische Vollmilch getestet - traditionell hergestellte und länger haltbare. Das Ergebnis ist erfreulich: 18 Produkte erhalten das Testergebnis "gut", sechs sogar sehr gut. Das schlechteste Urteil lautet "befriedigend".

Die Bio-Vollmilch von Schwarzwaldmilch für 1,89 Euro pro Liter ist die beste traditionell hergestellte Milch. Bei den länger haltbaren Produkten liegen die Aldi Tierwohl Weidemilch (1,39 Euro) und die Bio-Heumilch der Gläsernen Molkerei (1,89 Euro) gleichauf vorn. Stiftung Warentest empfiehlt generell zur Bio-Milch zu greifen. Wer Bio kauft unterstützt artgerechte Tierhaltung und Umweltschutz.

Milch: Das sind die Unterschiede

Bei den Milchprodukten unterscheidet man in traditionell hergestellte und in länger haltbare. Erstere wird weniger stark erhitzt als die länger haltbare Milch. Die ist gekühlt bis zu drei Wochen haltbar und dominiert den Markt. Beim Begriff der "Weidemilch" ist üblich, dass die Kühe mindestens 120 Tage im Jahr sechs Stunden pro Tag weiden. Was sie sonst fressen, ist aber nicht geregelt. "Weidemilch" ist auch nicht rechtlich geschützt. "Heumilch" hingegen sagt nichts über die Haltung, dafür viel über die Fütterung der Kühe aus. Sie dürfen nur Grünlandfutter wie Gras und Heu fressen. Das schmeckt man später in der Milch. Generell schmecken Bio- und Heumilch top, sie bieten auch mehr gesunde Fettsäuren als andere, sagen die Tester. Je mehr Grünfutter Kühe fressen, desto mehr Omega-3-Fettsäuren enthält die Milch. Die sind essentiell für einen gesunden Organismus. Die Weidemilch hingegen unterscheidet sich kaum von der konventionellen Milch, was die Nährstoffe angeht, denn einen Großteil der Energie ziehen Weidekühe im Stall aus Kraftfutter.

