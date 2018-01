Die Flasche besteht aus rund drei Kilo Gold und drei Kilo Silber, außerdem ist die Kappe mit Diamanten besetzt. Kein Wunder als, dass der Russo-Baltique- Wodka zu den teuersten Spirituosen der Welt zählt. Ganze 1,3 Millionen US-Dollar, umgerechnet also eine Millionen Euro, ist der Wodka wert, der bis vor kurzem im Café 33 in Kopenhagen, Dänemark stand. Sie wurde Anfang des Jahres gestohlen. Jetzt ist die wertvolle Flasche wieder aufgetaucht.



Was war passiert? Brian Ingberg, Besitzer der Bar in der dänischen Hauptstadt, weiß es ganz genau. Seine Security-Kamera hat den perfiden Diebstahl aufgenommen. Ingberg teilte die Bilder schließlich bei Facebook. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der sein Gesicht unter einer weißen Baseball-Kappe und einem hochgezogenen Rolli versteckt und die teure Wodka-Flasche von der Theke schnappt.





In seinem Facebook-Post schreibt Ingberg außerdem, dass der Dieb einen Schlüssel zum Café 33 gehabt haben soll. Nur so konnte er den Russo-Baltique-Wodka stehlen.

Der Wodka wurde vom Autohersteller Dartz Motorz aus Lettland hergestellt. Sein Wert beläuft sich auf rund eine Million Dollar. Das Design der Flasche ist eine Hommage an einen russischen Autohersteller, der seine Produktion 1917 wegen der russischen Revolution einstellen musste. Das berichtete die "Deutsche Welle".



Nicht versichert und eine Leihgabe

Nicht nur der Diebstahl allein ist fatal, sondern noch zwei weitere Punkte. Zum einen hatte Ingberg die wertvolle Wodka-Flasche nicht versichert. Zum anderen gehörte ihm die Flasche nicht einmal. Ein russischer Unternehmer lieh die Flasche dem Café 33 als Ausstellungsstück. Das bestätigt die "New York Daily News". Wie dieser auf den Diebstahl reagierte, ist nicht bekannt. Er wird wohl wenig amüsiert sein.

Die Kopenhagener Polizei bestätigte, dass Anzeige erstattet wurde. Es muss immer noch geklärt werden, wie der Dieb an einen Schlüssel für die Bar kommen konnte.

Der teure Wodka ist übrigens kein Unbekannter: Die Flasche erschien bereits in einer Episode des Polit-Dramas "House of Cards". Obwohl es in der Kopenhagener Bar viele exklusive Spirituosen gibt, wurde sonst nichts weiter entwendet. Es wird angenommen, dass der Dieb ganz genau wusste, welchen Schatz er klaute.



Glücklicherweise ist die Wodka-Flasche im Millionenwert am Freitag wieder aufgetaucht. Sie sei auf einer Baustelle nördlich der dänischen Hauptstadt gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach erstem Anschein sei die Flasche intakt. Sie sei allerdings leer, sagte Sammler Brian Ingberg, aus dessen Bestand das Prachtstück in der Nacht zum Dienstag gestohlen wurde, der Zeitung "Ekstra Bladet". Der Inhalt ist nicht das wertvolle an der Flasche, sondern die Flasche an sich. Glück im Unglück für den dänischen Bar-Besitzer.