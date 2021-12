Wodka trinkt man nie alleine - und mit Salzgurke

Wodka trinken kann jeder. Doch gibt es bei diesem Getränk gewisse Regeln zu beachten. Die Salzgurke ist für den Wodka gewissermaßen die Zitrone zum Tequila. Warum das so ist und wie in Russland wirklich Wodka getrunken wird, erfahren Sie hier.

Wodka, Wodka, Wodka - was wäre Russland ohne sein liebstes Nationalgetränk. Und dieses wird niemals als Longdrink oder gemischt mit anderen Flüssigkeiten serviert, wie es hierzulande in Bars üblich ist. Nein, in Russland gibt es Wodka pur. Und Wodkatrinken muss gelernt sein.

Weißer Tequila wird klassisch mit Salz und Zitrone getrunken, erst Salz ablecken, Tequila stürzen, Gesicht zusammenkneifen und in die Zitrone beißen. Aaah, welch ein Erlebnis. Auch Wodka kippt man nicht einfach so hinunter. Hier wird jedoch weder Salz abgeleckt, noch in eine Zitrone gebissen. Wobei salzig und sauer wird es nach dem Wodka-Shot auch. Denn in Russland beißt man nach dem Wodka-Genuss gerne in eine Salzgurke. Ja genau, eine Salzgurke. Ein handfester Biss gehört zu jedem Wodka. Eine Salzgurke ist da eigentlich schon ein Muss. Gern gegessen werden aber auch eingelegte Tomaten, Pilze oder auch Raucherwürstchen. Einerseits, um den Geschmack abzumildern, andererseits um nicht so schnell betrunken zu werden. Eine Grundregel, wenn es um Wodka geht.

Wodka trinkt man niemals ohne Trinkspruch

Eine weitere Regel dreht sich darum, mit wem man Wodka trinkt. Denn ein russisches Sprichwort lautet "Trinken ohne Trinkspruch ist Trinksucht", das gilt auch für diejenigen, die alleine trinken. Nach jedem Wodka-Shot, der niemals weniger als 50 Milliliter misst, wird ein Toast ausgerufen. Nur dann Wodka trinken und immer auf ex, niemals dazwischen. (Und niemals Bier und Wein dazu, besser ein großes Glas Wasser). Der erste Toast wird vom Gastgeber ausgesprochen. Danach kann auf die Gesundheit, auf das Glück und auf die Liebe angestoßen werden. Der wichtigste Trinkspruch gilt aber den Frauen, der zum Höhepunkt des Abends ausgerufen wird - echte Gentlemen stehen dafür natürlich auf.

Geöffnete Flaschen werden ausgetrunken

Dass man nach dem Wodka-Shot in eine Salzgurke beißen soll, wissen wir bereits. Aber Wodka wird zum Essen getrunken, nicht davor und nicht danach. Und neben den sauren Gurken geht es bei den Russen deftig zu: Wurst, Sauerkraut, hausgemachte Sülze, Brot, Kartoffeln. Alles, was eine gute Grundlage schafft. Zu zaristischen Zeiten trank man sogar vor dem Wodka einen Becher Sonnenblumenöl - um Kehle, Magen und Darm einzuölen und darauf vorzubereiten - auf die Wodkaströme.

Eine weitere ungeschriebene Regel ist, dass es in Russland niemals, aber auch wirklich niemals, vorkommen wird, dass eine geöffnete Flasche nicht ausgetrunken wird. Einerseits wäre es den Gästen gegenüber unfreundlich und der Gastgeber würde in den Verruf geraten, geizig zu sein. Andererseits hat das auch historische Gründe: In der Sowjetzeit konnten einheimische Wodkaflaschen traditionell nicht wieder verschlossen werden. Na dann, "Na sdarowje".