Der Anspruch des Cocktailbuches "Spirit of the North" ist einfach: Hygge ins Glas zu kriegen. Aber worum handelt es sich dabei ? Es ist eine Philosophie, die gerade auch bei uns im Trend ist.

Hygge ist nichts, was man lernen oder erzwingen kann, sondern etwas, das unter bestimmten Bedingungen entsteht: eine besondere Stimmung, eine Atmosphäre der Gemütlichkeit und Glückseligkeit, ob man nun allein in eine warme Decke gehüllt sein Lieblingslied hört oder im Kreis seiner Familie und Freunde sein Lieblingsessen und seine Lieblingsgetränke vor sich stehen hat. So beschreibt es zumindest die Autorin und New Yorker Star-Mixologin Selma Slabiak, die ein Buch zu Cocktails aus ihrer Heimat Skandinavien veröffentlicht hat.