Jamie Oliver steht schon bald für ein neues Kochformat vor der Kamera. Im Gespräch mit der "BBC" machte er jetzt ein überraschendes Geständnis: Eigentlich möge er keine Kochshows, in denen Kandidaten gegeneinander antreten müssen.

Kochshows, in denen Kandidaten gegeneinander antreten, zählen zu den beliebtesten Fernsehformaten. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Großbritannien – der Heimat von Kochbuchautor und TV-Koch Jamie Oliver (46). Dieser soll schon bald für ein ähnliches Format vor der Kamera stehen, zum allerersten Mal. In "The Great Cookbook Challenge" sollen angehende Kochbuchautoren ihr Können unter Beweis stellen. Dem Gewinner winkt ein Vertrag für ein eigenes Kochbuch. So mancher Fan des britischen Kochs dürfte sich aber fragen: Warum steht Jamie Oliver erst jetzt für eine solche Show zur Verfügung?

Im Gespräch mit der "BBC" rückte Jamie Oliver nun mit der Sprache raus: Er sei "kein großer Liebhaber" von Kochwettbewerben im TV, erklärte er. Er wisse, dass alle anderen sie lieben würden. Aber ihn machten die Shows "ein bisschen unruhig, ein bisschen nervös", so der Starkoch. "Es ist einfach ein wenig stressig und nicht so mein Ding."

Als er gefragt wurde, ob er nicht auch eine eigene Kochtalent-Show haben wolle, sei seine erste Antwort deshalb "nicht besonders höflich" ausgefallen. Seine Meinung habe er erst geändert, als er bemerkte, dass bei der Show der Prozess des Schreibens und Veröffentlichens im Fokus stand.

Jamie Oliver ist Autor zahlreicher Kochbücher

Jamie Oliver ist selbst ein bekannter Kochbuch-Autor. Nach Angaben der "BBC" hat er insgesamt 25 Bücher herausgebracht, darunter bekannte Titel wie "Jamies 5 Zutaten Küche" oder "Kochen mit Jamie Oliver". Erst kürzlich erschien von ihm "Together – Alle an einem Tisch: Über 120 Rezepte für Familie und Freunde". Rund 15 Millionen Kochbücher soll der 46-Jährige im Laufe seiner Karriere bislang verkauft haben.

Weniger Glück hatte er dagegen mit seiner Restaurantkette "Jamie's Italian". Sie schloss 2019. Allgemeine Probleme des "Casual Dining Sectors", aber auch steigende Mietpreisen wurden von offizieller Seite für den Niedergang verantwortlich gemacht. Kritiker hatten aber auch immer wieder die mangelnde Qualität der Kette beklagt.

Die Äußerungen von Jamie Oliver sind einigermaßen überraschend, schließlich wurde der heute 46-Jährige durch eine eigene Kochsendung überhaupt erst einer breiten Öffentlichkeit bekannt. "The Naked Chef" war Olivers Fernsehdebüt und wurde 1999 zum ersten Mal im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Die Folgen zeigten Oliver beim Kochen von Alltagsgerichten, denen er mit Kräutern, Gewürzen und Knoblauch eine besondere Note verlieh. Gedreht wurde damals noch in Jamie Olivers Küche.