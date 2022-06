An der Pizza Hawaii scheiden sich seit jeher die Geister. Nun aber hat eine Umfrage Überraschendes zutage gefördert. Demnach gibt es nur eine Pizza, die noch beliebter ist.

Es gibt diese Speisen, auf die können sich die Menschen auf der ganzen Welt einigen. Pizza ist eine von ihnen. Sie gehört zu den Universalgerichten, mit denen man eigentlich nichts falsch machen kann, wenn man sie auftischt. Mit einer Ausnahme: die Pizza Hawaii. Geht's um die Ananas auf der Pizza, rümpfen viele abschätzig die Nase. In einem deutschen Bundesland allerdings, erlebt die Pizza Hawaii derzeit einen Höhenflug. Dort hat sie sogar den Bestseller "Salami" überholt, wie eine Umfrage von "HelloFresh" herausgefunden hat. Und wie sieht das der Rest Deutschlands?



Kochbox-Größe "HelloFresh" hat bei etwa 1500 Menschen in Deutschland genauer nachgefragt, welche Pizzavorlieben sie haben. Einmal mehr wurde dabei offensichtlich, wie groß der Hunger auf das italienische Fastfood ist. Mindestens einmal im Monat, wenn nicht gar öfter kommt die Pizza beim Gros der Befragten (94 Prozent) auf den Tisch. Und beinahe jeder Fünfte (17 Prozent) genehmigt sich öfter als zweimal im Monat eine Pizza. Aber welche ist die beliebteste?

Pizza Salami bleibt die Nummer eins

Tatsächlich sind die Geschmäcker, folgt man der Umfrage, nicht so verschieden, wie man denken mag. Mehr als ein Drittel der Befragten hat einen ganz klaren Favoriten. 35 Prozent gaben an, am liebsten Salami-Pizza zu essen. Sie ist die erste Wahl in ganz Deutschland. Ganz Deutschland? Nein. In Sachsen-Anhalt führt neuerdings eine andere Pizzasorte das Ranking an: die unter Italienern verpönte Pizza Hawaii.



Mit 20,5 Prozent schnappt sich die Pizza Hawaii in der Umfrage aber auch den zweiten Platz im ganzen Land – vor Tonno, Margherita, Funghi und Schinken. Erst auf Platz 7 folgt "vegetarisch". Diavolo, Speciale und Calzone machen die Top 10 voll. Das Ergebnis mag nun eventuell für einige überraschend sein, aber die Ananaspizza ist deutlich beliebter als Kritiker wahrhaben wollen. Aber eben auch weniger beliebt als ihre Fans glauben.

Teaserbild: Getty Images/rez-art

Denn auch in dieser Umfrage wird wieder einmal deutlich, wie wenig Konsens über die Ananas-Schinken-Kombi herrscht. Mehr als 60 Prozent der Befragten halten die Pizza Hawaii für unmöglich, sie kommt ihnen partout nicht auf die Teller. Sie gaben an, dass die Ananas nichts auf der Pizza verloren habe. Und so bleibt es, wie es schon immer war: Die einen lieben die Hawaii, die anderen hassen sie – und dazwischen gibt es nichts.

Die beliebtesten Pasta-Rezepte sind übrigens weniger polarisierend. Auf Platz eins sind in der Umfrage die allseits beliebten Spaghetti Bolognese gelandet. Knapp die Hälfte der Befragten gab diese als Lieblingsgericht an. Auf Platz zwei hat es die Pasta Carbonara (rund 17 Prozent) geschafft, gefolgt von der Pasta Arrabiata (13,7 Prozent).