"Hähnchen"-Gemüsepfanne mit Erdnusssauce



Zutaten

300 g Jasminreis

450 ml Wasser

2 TL Salz für den Reis

2 Karotten

1 große Zucchini

1 gelbe Paprikaschote

3 Stängel Frühlingszwiebeln

2 EL Bratöl

1 TL Salz

1 Prise frisch gemahlener Pfeffe

300 g vegane Hähnchenfleischalternative

3 EL Erdnüsse (ungesalzen)

Für die Sauce

4 EL Erdnussbutter

4 EL Wasser

2 EL Limettensaft

2 EL Sojasauce

2 EL Agavendicksaft

Zubereitungszeit: 45 Minuten inkl. Kochzeit, Menge: 4 Portionen



Zubereitung

1. Den Reis mit dem Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, 2 Teelöffel Salz hinzugeben und die Temperatur auf mittlere Stufe reduzieren. Den Reis regelmäßig mit einem Löffel umrühren und weiterhin bei mittlerer Hitze quellen lassen, sodass er nach ca. 20 Minuten weichgekocht ist.

2. Karotten, Zucchini und Paprika waschen. Die Paprika halbieren und entkernen. Das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln in kleine Ringe schneiden und bis zum Anrichten beiseite stellen.

3. Das Bratöl in einer Pfanne bei hoher Temperatur erhitzen und das Gemüse bis auf die Frühlingszwiebeln hinzufügen. Das Gemüse unter ständigem Wenden ca. 5 Minuten dünsten, bis es anbräunt. Mit 1 Teelöffel Salz und einer Prise frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

4. Die vegane Hähnchenfleischalternative (in der Regel ist sie schon gewürzt) zu dem Gemüse in die Pfanne geben und alles zusammen bei mittlerer Temperatur 5 Minuten braten.

5. Alle Zutaten für die Sauce in einem Becher miteinander vermischen. Falls die Mischung etwas klumpig und dünnflüssig sein sollte, macht dies nichts, denn die Klumpen lösen sich beim Kochen auf. Die Sauce in die Pfanne zu dem Gemüse und Hähnchen geben. Bei mittlerer Temperatur alles 5 Minuten köcheln lassen, bis die Sauce andickt.

Den Reis und das Gemüse auf Tellern anrichten und mit den Frühlingszwiebelringen und Erdnüssen garnieren.