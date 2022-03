Wenn nach Feierabend der Hunger ruft, sollte es vor allem schnell gehen. Diese vegane Linsenbolognese ist nicht nur nährstoffreich und super lecker, sondern zudem in unter 25 Minuten zubereitet. Das Rezept.

Es gibt so manches Gericht, das einen sofort zurück in die Kindheit reisen lässt. Spaghetti Bolognese zum Beispiel – wunderbar tomatig und würzig vermittelt allein der Geruch der Speise ein Gefühl von Zuhause, Geborgenheit und Familie. Dabei ist Spaghetti Bolo nicht nur die Leibspeise unzähliger Kinder, sondern erfreut sich weltweit in allen Altersklassen größter Beliebtheit.

Italienische Tradition: ragù alla bolognese

Möchten Sie in Italien eine klassische Spaghetti Bolognese bestellen, wird Sie der Kellner womöglich mit einem Kopfschütteln bestrafen. In Italien ist die Speise nämlich unter dem Namen "ragù alla bolognese" bekannt, abgeleitet vom französischen Wort "ragoût", und bezeichnet allgemein geschmorte Fleisch-, Fisch- oder Gemüsegerichte in einer pikanten Sauce. Bolognese weist zudem auf den Ursprung der Speise in Bologna hin, wobei erwähnt werden muss, das ragù alla bolognese hier – und eigentlich auch in ganz Italien – immer mit Tagliatelle, nie aber mit Spaghetti, serviert wird.

Traditionell wird die beliebte Sauce aus grobem Rinderhackfleisch, Pancetta (Bauchspeck vom Schwein), Karotten, Stangensellerie, Zwiebeln, Tomaten, trockenem Weißwein, Vollmilch, Gemüsebrühe, Butter, Salz sowie Pfeffer hergestellt. Charakteristisch für eine authentische Bolognese ist zudem das lange Köcheln der Sauce, welches dafür sorgt, dass sich die einzelnen Geschmackskomponenten auf unvergleichbare Weise miteinander verbinden. Aber es zeigt sich: Auch mit wenig Zeit und ohne Fleisch lässt sich eine leckere, Bolo-inspirierte Sauce in Rekordgeschwindigkeit zubereiten.

Vegane Bolognese aus roten Linsen

Pasta, serviert mit einer veganen Bolognese-Sauce auf Basis von roten Linsen eignet sich ideal für die schnelle Feierabendküche. In nur 25 Minuten steht ein vollwertiges, leckeres Gericht auf dem Tisch, welches geschmacklich als auch nährstofftechnisch überzeugen kann.

Für die Sauce sorgen neben gehackten Tomaten und Tomatenmark reichlich Knoblauch und Zwiebeln sowie Karotten und Staudensellerie für ordentlich Geschmack. Rote Linsen und eine Bandbreite an Gewürze geben der Sauce Konsistenz und Aroma. Dabei eignen sich Linsen ideal als pflanzliche Hackfleischalternative. Ihre sämige Beschaffenheit gleicht dem des Hacks in der Sauce, zudem punktet die Hülsenfrucht mit satten 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Neben reichlich Eiweiß können rote Linsen jedoch noch einiges mehr: Sie enthalten reichlich Eisen, bioaktive Substanzen wie Saponine, Flavone und Phenolsäure sowie reichlich Ballaststoffe und wirken sich so positiv auf die Verdauung und das allgemeine Wohlempfinden aus.

Schneller Genuss

Voilà, der Großteil der Arbeit ist erledigt – und während die Sauce friedlich vor sich hin köchelt, wird die Wartezeit zum Aufräumen der Küche genutzt – so kann sich nach gelungenem Abendmahl direkt auf die Couch gefläzt werden. Serviert wird die vegane Linsen-Bolognese übrigens mit Spaghetti – schließlich möchte sie das Original in keinster Weise nachahmen, sondern ist viel mehr ein Gericht für sich, welches dank hervorragender italienischer Inspirationsquelle und raffinierter Zusammensetzung pflanzlicher Zutaten eine wunderbare Alternative zum fleischhaltigen Klassiker darstellt. Natürlich können Sie die das rote Linsen ragù alla bolognese aber auch mit Tagliatelle servieren. Guten Appetit.

Rezept für eine schnelle Linsenbolognese mit Pasta

Zutaten

2 Knoblauchzehen

1 mittelgroße Zwiebel

2 Karotten

1 Stangen Staudensellerie

2 Esslöffel Olivenöl

2 Esslöffel Tomatenmark

150 Gramm getrocknete rote Linsen

400 Gramm gehackte Tomaten, Dose

250 Milliliter Gemüsebrühe

½ Teelöffel Basilikum

1 Teelöffel Oregano

¼ Teelöffel Rosmarin

1 Prise Cayennepfeffer oder Chili

Salz

Pfeffer

Zucker

500 Gramm Spaghetti

Hefeflocken

frischer Basilikum zum Servieren

Zubereitung