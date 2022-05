Bratwurst, Fleischspieße und Steak: Sommerzeit ist Grillzeit! Nicht jeder freut sich jedoch über ein schönes Stück Fleisch. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan, verzichten also bewusst auf tierische Produkte wie Fleisch oder Fisch. Auch Eier und Käse sind tabu. Viele Grill-Gastgeber geraten in Panik, wenn plötzlich Veganer zu ihrem Barbecue kommen. Sie fragen sich: Was kommt denn nun auf den Grill? Erst einmal gilt: keine Sorge! Die allermeisten Veganer sind es gewohnt, sich selbst zu versorgen. Oft bringen sie ihr eigenes Grillgut mit oder bedienen sich einfach am Salat. Als Gastgeber kann man aber durchaus nachfragen, ob sich der Gast etwas Besonderes wünscht. Grillgemüse wie Mais und Paprika etwa sind eine leckere Alternative zum Fleisch. Auch Auberginen, Pilze oder grüner Spargel eignen sich hervorragend zum Grillen. Am besten kommt man einfach miteinander ins Gespräch und probiert – so profitieren schließlich alle davon.

