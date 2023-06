Vegane Patties verderben Ökotest den Appetit – zwei Billigprodukte sind top

von Tina Pokern Vegane Burger-Patties haben sich zu Verkaufsschlagern entwickelt. Aber sind die Fleischimitate wirklich eine gute Alternative? Ökotest hat sich die pflanzenbasierten Produkte genauer angesehen. Zwei Billige zeigen der Konkurrenz, wie es geht.

Knuspriges Brötchen, knackiges Gemüse und saftiger Patty, am liebsten mit den Händen gegessen – wer kann sich einem guten Burger schon verwehren? Im Original kommt der Fastfood-Klassiker zwar mit Fleisch, spätestens seit dem "Beyond Meat"-Hype ist das aber nur noch optional. Pflanzenbasierte Ersatzprodukte haben das Burger-Game modernisiert und bieten eine Alternative für alle, die aus ökologischen, ethischen oder gesundheitlichen Gründen auf Fleisch verzichten. Aber wie gut ist diese Alternative? Ökotest hat den Test gemacht und beinahe ein Viertel der Fleischimitate durchfallen lassen.

Fleischimitate gibt es inzwischen in großer Vielfalt. Gemein haben die Produkte, dass sie, um möglichst nah an Konsistenz und Geschmack des Originals heranzukommen, aufwändig produziert werden müssen. In den hochverarbeiteten Produkten stecken meist – außer in Bio-Patties – Zusatzstoffe und Aromen, zudem sind sie hochkalorisch, oftmals auch glutenreich. Immerhin: im Gegensatz zum Vorgängertest aus dem Jahr 2019 waren laut der Tester "alle veganen Burger mit Soja frei von gentechnisch veränderten Bestandteilen". Auch mikrobiologisch hatten sie an den Patties nichts auszusetzen. An anderer Stelle besteht aber Verbesserungsbedarf.

Der teuerste vegane Burger-Pattie schmiert ab

Wie bereits beim letzten Test sind es Mineralölbestandteile, die Ökotest den Appetit vermiesen. In 8 der 16 getesteten veganen Burger-Patties fanden sich Rückstände. Gleich vier Produkte fallen wegen Funden von aromatischen oder gesättigten MIneralölkohlenwasserstoffen, MOAH und MOSH, durch. Unter MOAH könnten sich krebserregende Verbindungen befinden, MOSH reichert sich im Körper an und sorgt dort für Verunreinigungen, erklärt Ökotest die Abwertungen.

Zu den Testverlierern gehören auch zwei Bio-Produkte. Am schlechtesten schneiden die Patties "Dm Bio Make It Vegan Burger" und "Mein Veggie Tag The Wonder Burger" von Aldi ab, beide sind ungenügend. Auch Fans von Block House dürften von dem Testergebnis nicht erfreut sein. Der beliebte "Vegan Burger" des Unternehmens ist nicht nur der teuerste im Test, sondern einer von zwei mit Mangelhaft bewerteten.

Andere Anbieter machen es besser. Fünf vegane Burger-Patties, hergestellt auf Linsen-, Süßkartoffel oder Erbsenproteinbasis, sind sehr gut. Dazu gehören ausgerechnet die beiden billigsten Fleischimitate. Sowohl die veganen Patties von Penny "Food For Future Vegane Burger Patties" und "Rewe Beste Wahl vegane Burger Patties" stehlen den meisten anderen Ersatzprodukten die Show.

Den kompletten Test finden Sie gegen Gebühr auf oekotest.de.