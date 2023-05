Für ein weniger schlechtes Gewissen beim Pasta-Essen entwickelten Dominik und Alissa Kübler das proteinreiche Soßenpulver Veprosa. Ob das Produkt was taugt, testete der stern.

von Samira Debbeler Proteinreiches Soßenpulver für Pastagerichte mit wenig Kalorien – das verspricht der Hersteller von Veprosa. Schlemmen ohne schlechtes Gewissen? Klingt hervorragend, fand unsere stern-Redakteurin und probierte das Produkt aus "Die Höhle der Löwen". Ihr Erfahrungsbericht.

Nördlich der Elbe, im grauen Hamburg, werde ich regelmäßig zur Kurzzeit-Italienerin. Immer dann, wenn ich mit viel Liebe und Hektik italienische Nudelgerichte zaubere und meine Kochkunst mit einem "Bellissima" selbst lobe. Leider ist die Dolce Vita nur von kurzer Dauer, wenn ich an der Passform meiner Hose merke, dass es wohl zu viel des Guten war. Denn Pastagerichte sind nicht bekannt dafür, sonderlich kalorienarm zu sein. DHDL-Teilnehmer Dominik und Alissa Kübler möchten das ändern. Mit proteinreichen und kalorienarmen Soßen soll das schlechte Gewissen weichen. "Als Ernährungsberaterin weiß ich, dass Soßen superlecker sind, aber meistens auch der ungesündeste Teil einer Mahlzeit", so Alissa. "Also drehen wir den Spieß einfach um und machen die Soße zum Star des Gerichts." Veprosa, heißt ihr Produkt.

Woraus besteht das Veprosa-Pulver?

Veprosa beinhaltet zwei pflanzliche Proteinquellen: nämlich Reisprotein und die Proteine der Süßlupine. Ergänzt werden die Soßen mit getrockneten Kräutern und Gewürzen. Das Soßenpulver besteht zu 100 Prozent aus pflanzlichen Inhaltstoffen – es ist also vegan. Außerdem ist es soja- und glutenfrei sowie frei von künstlichen Aromen und Zuckerzusatz. Veprosa gibt es in vier verschiedenen Sorten: Tomate, helle Sauce, grünes Pesto und gelbes Curry. Ein Highlight: Die Zubereitung der Soßen ist sogar schneller erledigt, als das Kochen der Nudeln – nämlich in drei Minuten.

Die Soßen kommen in 250 Gramm Tüten. Alternativ gibt es auch kleinere Portionsgrößen, die aus 50 Gramm Tütchen bestehen. Die größeren Verpackungen sind mit einer wiederverschließbaren Öffnung versehen. So bleibt der Inhalt länger frisch. Um die Soße zuzubereiten, einfach die gewünschte Menge Pulver mit Wasser vermischen und zum Kochen bringen. Sobald die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat, ist sie fertig. Eine einzelne Portion enthält 25 Gramm Pulver, eingerührt in 160 ml Wasser. Für eine cremigere Konsistenz können anstelle von Wasser auch pflanzliche Drinks verwendet werden.

Der Klassiker: Tomatensoße geht immer

Tomatensoße ist zweifellos ein Alleskönner. Es passt zu Pasta, Lasagne und Pizza. In meinem Fall testete ich die Soße auf Dinkelnudeln – schließlich sollen die Gerichte gesunde Alternativen sein. Geschmacklich gab es nichts auszusetzen. Ich hätte mich jedoch durchaus kreativ austoben können. Da ich die Soße pur mit den Nudeln vermengte, war das Gericht für meinen Geschmack etwas langweilig. Beim nächsten Mal werde ich Gemüse oder Fleisch hinzugeben, um die Soße aufzupeppen.

Grünes Pesto mit reichlich Knoblauch

Ich bin ein großer Pesto-Fan. Die öligen Soßen mit jeder Menge Knoblauch und Kräutern treffen genau meinen Geschmack. Bisher kaufte ich mir kleine Pesto-Gläser, aus denen ich dann jedes Mal zwei bis drei Teelöffel entnahm. Der Rest verkam dann im Kühlschrank. Denn Pesto muss innerhalb von drei Tagen nach dem Öffnen des Gläschens verzerrt werden. Die köstliche Soße in Form von Pulver, die man in gewünschter Menge einfach anrühren kann, ist also ziemlich praktisch. Und nicht nur das, schmecken tut es auch!

In der Kürze liegt die Würze: Soßenpulver für gelbes Curry

Ein leckeres Curry in nur drei Minuten? Dank Veprosa ist das nun möglich. Die Sorte "Gelbes Curry" ist wohl die würzigste. Wer Fan von asiatischen Gerichten ist, wird mit dem Pulver auf eine proteinreiche und kalorienarme Weise unterstützt. Mein Tipp: Paprika, Hähnchen und Ananas anbraten, Soße hinzugeben und zusammen mit Reis servieren. Restaurants können einpacken!

Mein Highlight: die helle Soße

Ich liebe helle Soßen mit einer sahnig, cremigen Konsistenz. Deshalb war diese Sorte von Veprosa mein absolutes Highlight. Auch hier empfehle ich, etwas Einlage hinzuzugeben. Perfekt eignen sich Champignons oder andere Pilze. Die Soße passt neben Nudeln und Spaghetti auch hervorragend zu Reis oder Aufläufen und Fleisch.

Mein Fazit

Ich bin begeistert. Die Soßen werden nicht nur von einem guten Gewissen beim Essen begleitet, sondern sind auch richtig lecker. Durch das Pulver lässt sich die gewünschte Menge optimal dosieren, ohne am Ende ganze Pesto-Gläser entsorgen zu müssen. Die vier Sorten sind sehr unterschiedlich und bieten Raum für kreative Einlagen. Ich werde Veprosa garantiert wieder verwenden!

Dominik und Alissa Kübler wollen mit Veprosa ganz groß rauskommen. Dafür suchen Sie nach Investoren. In der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" treffen sie am 15. Mai gleich auf vier hungrige Unternehmer:innen. Für eine Finanzspritze von 100.000 Euro würden die beiden 13 Prozent ihrer Firmenanteile abtreten. Ob die Junggründer einen Löwen von ihren Veprosa-Soßen überzeugen können, erfahren Sie heute ab 20.15 Uhr auf Vox.

