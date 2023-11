Popcorn und Nachos zum Fernsehabend? Laaaaaangweilig. Wie wäre es denn mal mit authentischer Filmküche? Neben "Ratatouille", dessen Titel die Hauptspeise des Blockbusters ja bereits verrät, gibt es jede Menge Filme, die von kulinarischen Highlights leben.

Ob klassisch in Form einer Crème brûlée wie bei "Die fabelhafte Welt der Amélie" oder außergewöhnlich als herzhafter "Pulp Fiction" Big Kahuna Burger – die Auswahl an filmischen Speisen ist groß, abwechslungsreich und hat für jeden Gaumen etwas zu bieten. Genossen zum passenden Film war das Streaming-Erlebnis noch nie so authentisch.

Die besten Rezepte aus Blockbustern wie "Die Tribute von Panem", "Harry Potter" oder "Twilight" zeigt die obige Fotostrecke.

