Pilze mit Kastanien nach toskanischer Art

Dieses Rezept aus dem 14. Jahrhundert verwendet getrocknete Pilze. Man kann aber auch frische nehmen. Die Art der Pilze wird nicht näher erläutert. Ursula Janßen hat dieses Mal frische Kräuterseitlinge verwendet, die ein schönes, festes Fleisch haben. Senffrüchte sind eine norditalienische, süß-scharfe Spezialität. Dieses Gericht eignet sich gut als Beilage, zum Beispiel zu Nudeln wie etwa Tagliatelle, die in Italien bereits bekannt waren und geschätzt wurden.

Zutaten:

500g frische oder 50 g getrocknete Pilze Ihrer Wahl

2 Frühlingszwiebeln

1 Handvoll geschälte Kastanien, vorgekocht

3 EL Olivenöl

Salz

gemahlener Pfeffer

2 EL Balsamessig

optional: Senffrüchte



Die Pilze, falls getrocknet, für mehrere Stunden in zimmerwarmen Wasser einweichen und anschließend abgießen, falls frisch, putzen und in Scheiben schneiden. Zusammen mit den klein geschnittenen Frühlingszwiebeln und den vorgekochten Kastanien in Öl braten. Salzen, pfeffern und mit etwas Wasser und zwei Esslöffel Balsamessig ablöschen. Wer mag, kann am Ende Senffrüchte hinzufügen.

