Ohne Kaffee am Morgen geht bei vielen nichts. Nachmittags dann noch ein Tässchen. Aber warum sind wir so heiß auf das Koffein? Macht es uns wirklich so wach? Was das Koffein in unserem Körper bewirkt, verraten wir im Video. Und es gibt noch andere Lebensmittel, die ähnlich viel Koffein haben. Hätten Sie das gewusst?