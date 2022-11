von Tina Pokern Unter Dieben macht sich ein neuer Trend breit. Sie brechen nicht mehr Banktresore auf, sondern die Keller von Sterne-Restaurants. Jetzt sorgte ein spektakulärer Coup erneut für Aufsehen.

Es ist schon wieder passiert, ein Sterne-Restaurant wurde seiner größten Schätze beraubt. Vor etwa einer Woche brachen Diebe ins "Coque de Madrid" in der spanischen Hauptstadt ein und räumten den Keller leer. Sie sollen Wein im Wert von mehr als 190.000 Euro erbeutet haben. Wie "The Times" berichtete, nahmen die Diebe nur die wertvollsten Flaschen mit.

In den Kellern von Spitzenrestaurants lagern mitunter die besten Tropfen, die es auf dem Markt zu finden gibt. Nicht selten sind echte Raritäten darunter, nach denen sich Sammler die Finger lecken. Zumal Wein mittlerweile als solide Wertanlage gilt. Ende vergangenen Jahres wiesen Analysten von Liv-ex darauf hin, dass die edlen Tropfen zuletzt eine bessere Anlage als Gold gewesen seien. Dieses Potenzial haben inzwischen auch Langfinger für sich entdeckt.

Guide Michelin 2022 Deutschlands beste Restaurants: Dieser Koch hat ab jetzt drei Michelin-Sterne Deutschland hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant. Das "Schanz.Restaurant" von Thomas Schanz steigt in die absolute Top-Riege auf.

Weinkeller voller wertvoller Raritäten

Der Weinkeller des "Coque de Madrid" ist Kennern nicht unbekannt. Viele der 25.000 Flaschen, die dort lagern, gelten als selten. Eine wahre Schatzgrube für Diebe. Und diese sollen laut Berichten sehr genau gewusst haben, was sie suchten. Mitgenommen haben sie 132 Flaschen – ihre Wahl fiel demnach auf die besten Weine der Sammlung. "Sie waren sehr präzise", zitiert "El País" eine Polizeiquelle. Eine Tatsache, die Spekulationen darüber nährt, dass ein Insider an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein könnte.

Unter dem Diebesgut sollen auch einige Flaschen gewesen sein, die in der Familie seit Jahrzehnten weitergegeben wurden, sagte Rafael Sandoval, der Sommelier des Restaurants und einer der drei Brüder, die das Lokal gemeinsam betreiben, zu "The Drinks Business". "Es waren Flaschen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und die nicht einmal die Weinkellereien selbst besitzen", sagte er. Es handele sich um sehr alte Jahrgänge wie beispielsweise aus dem Jahr 1925. Die Familie sei verletzt und sehr verbittert über den Verlust der Flaschen, "die uns so sehr am Herzen lagen".

Wein im Wert von 190.000 Euro erbeutet

Berichtet wird, dass die Diebe geplant vorgingen. Demnach hatten sie einen Tag gewählt, an dem das Restaurant geschlossen hatte. Zunächst sollen sie versucht haben, sich über eine benachbarte leerstehende Immobilie Zutritt zu verschaffen. In der ehemaligen Apotheke bohrten die findigen Einbrecher ein Loch in die Wand, durch das sie in den Keller gelange wollten. Dies glückte aber wohl nicht. Letztlich gelangten sie über den Innenhof und ein Fenster, das sie einschlugen, in das Restaurant. Sandoval sagte dazu: "Diese Leute hätten die Bank von Spanien ausrauben können."

Etwa vor einem Jahr sorgt eine ähnlicher Fall für Aufsehen, als ebenfalls in Spanien, damals in Cáceres, das Zwei-Sterne-Restaurant Atrio ebenfalls von Dieben heimgesucht wurde. Der Wert des dort gestohlenen Weins wurde laut "El País" auf insgesamt 1,25 Millionen Pfund beziffert, also etwa 1,45 Millionen Euro. Allein eine entwendete Flasche Château d’Yquem, ein Vintage-Weißwein von 1806, soll mehr als 350.000 Euro wert sein. Die Flasche gilt als nicht zu ersetzen.

Quelle: The Times, The Drinks Business, Food & Wine