Es hat wohl etwas mit der typisch deutschen Besinnlichkeit zu tun. Nirgendwo auf der Welt wird die Vorweihnachtszeit so zelebriert wie bei uns. Die besten Tipps für einen Advent voller Genuss. Von Bert Gamerschlag

Halt noch … bevor wir uns einschenken und Rückschau halten, bitte mal innehalten und noch einen ge­danklichen Schlenker tun. Riechen wir das …? Riechen wir den Duft von Zimt, Nelken, Kardamom und von Rosenwasser? Wir schon. Andere nicht. Man muss nur mal rüber nach Frankreich fahren, um zu erkennen, was wir am Dezember haben – an dem Duft eines Advents in Deutschland.