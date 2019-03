Wer zum Frühstück gern Toast isst, hat sich vielleicht schon mal gefragt, was die Ziffern am kleinen Rädchen bedeuten. Stehen sie etwa für Minuten? Oder sind es schlicht verschiedene Stufen? Stellt man zum Beispiel auf "2", toastet jeder Toaster dann gleich lang? Wir probieren es aus und stoppen die Zeit. Beide Toaster stehen auf Einstellung "2". Wenn die Zahl Minuten darstellen, müssten beide Toaster das Brot nach genau 120 Sekunden auswerfen. Der linke Toaster erhitzt die Scheibe eine Minute und 20 Sekunden lang. Beim rechten Modell springt das Toastbrot erst nach einer Minute und 52 Sekunden aus dem Schlitz. Somit lässt sich ausschließen, dass die Zahlen auf dem Toaster Minutenangaben sind. 5 Minuten wären wohl auch deutlich zu lange für einen optimalen Toast. Die Zahlen stehen also für verschiedene Stufen bzw. den Bräunungsgrad. Sie unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Welche Einstellung die richtige für einen ist, findet man also nur durch Ausprobieren raus. Also frohes Experimentieren und guten Appetit!