Wenn es etwas umsonst gibt, stehen die Menschen oft Schlange. Wie im hessischen Willingen, wo eine Brauerei am Donnerstag Freibier an seine Kunden ausgab. Denn der Bierhersteller konnte sein Produkt aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht wie gewohnt in Hotels und Restaurants ausschenken. Die Brauerei muss ihre Tanks aber leeren, um neues frisches Bier hineinzufüllen. Deshalb wollen die Hopfenexperten 2.600 Liter in Flaschen abfüllen. Das lässt sich der Sauerländer nicht zwei Mal sagen. "Ich finde es nicht schlecht, weil es ist ja schade, wenn es weggeworfen wird. Ich hab selber zu Hause, mache ich ab und zu Bier und da weiß ich, wie problematisch das ist." "Das hoffe ich, dass es der Brauerei hilft. Deswegen sind wir hier. Und so kann man sich heute Abend bei dem schönen Wetter schön im Garten setzen mit dem schönen Willinger Bier." 540 Liter hatte die Brauerei für Donnerstag eingeplant. Brauerei-Inhaber Franz Mast sagt, man wollte sich mit der Aktion bei seinen Kunden bedanken. "Was für mich jetzt sehr wichtig ist. Wir sind ja nicht alleine Situation, sondern ich habe ja sehr viele Brauerkollegen. Die sind in derselben Situation, wenn nicht, geht es denen noch viel schlechter. Und jetzt bekommen vielleicht die Kunden - durch so eine Freibieraktion oder auch durch Aktionen von Großbrauereien, die ihr Bier auch wahrscheinlich sehr günstig auf den Markt bringen - bekommt der Kunde wieder den Eindruck, dass Bier so ein Ramschprodukt ist. Aber Bier ist ein hochwertiges Lebensmittel, und es hat definitiv seinen Preis. Und das sollte man auch in dieser Zeit jetzt durch solche Aktionen nicht vergessen." Die für Donnerstag geplante Ration Freibier war innerhalb nur weniger Stunden weg. Wer jetzt zu kurz kam, muss sich aber keine Sorgen machen. Es bleiben ja immer noch ein paar Liter übrig.