Bratäpfel sind der Inbegriff der Winterzeit. Wenn sich ihr wohlig-süßer Duft in der Wohnung verteilt, werden Erinnerungen an Kindheitstage wach. Ein sündhaft leckeres Dessert, welches zum Genießen einlädt.

"Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet! Den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel, den knusprigen Apfel." – na, kennen Sie auch noch die bekannten Worte des Gedichts "der Bratapfel"? Das Gedicht, welches von Fritz und Emily Kögel verfasst und erstmals im Jahre 1901 im Kinderbuch „Die Arche Noah“ erschien, gilt als oberdeutsches Volksgut – wie auch immer, beim Duft von süßen Bratäpfeln schwelgen die meisten von uns in Kindheitserinnerungen.

Ein Klassiker der Winterzeit

Was darf bei Bratäpfeln in keinem Fall fehlen? Äpfel natürlich. Nicht umsonst ist die Saison der leckeren Süßspeise auch die klassische Zeit der Apfelernte. Während manche Apfelsorten zwar schon im Juli geerntet werden, findet die hauptsächliche Apfelernte jedoch erst im Herbst und Winter statt. Zeit also, sich so richtig mit Apfel-Rezepten auszutoben.

Dabei gibt es wohl kaum etwas besseres als gebackene Äpfel aus dem Ofen. Traditionell werden Bratäpfel aus lagerfähigen, festen und säuerlichen Apfelsorten zubereitet. Besonders gut eignen sich Äpfel mit festem, leicht säuerlichem Fruchtfleisch: Boskop, Holsteiner Cox, Elstar oder Jonathan. Da sie meist größer als ihre Artgenossen sind, lassen sie sich gut füllen. Zudem harmoniert ihre Säure hervorragend mit der süßen Füllung und Sauce. Prinzipiell bringt jedoch jeder Apfel das Potenzial mit sich, zum Bratapfel zu werden.

Der genaue Ursprung des Bratapfel-Rezepts ist unklar. Man munkelt jedoch, es wurde in Bayern erfunden – von hier stammt auch das anfangs erwähnte Bratapfel-Gedicht. Anscheinend entstand es aus der Not heraus, das zahlreiche Fallobst im Garten zu verwerten. Von Apfelmus, -kuchen oder -saft hatte man genug, etwas neues, abwechslungsreiches musste her. Und Abwechslung bringt der Bratapfel in jedem Fall mit sich.

Ein facettenreicher Genuss

Klassisch gefüllt wird der Apfel mit einer Reihe an weihnachtlichen Zutaten – Marzipan, Rosinen und Nüsse ergeben zusammen mit etwas Butter, Zimt, Zucker, Nelken und ein wenig Vanille eine köstliche Mischung, welche gut vermengt in den ausgestochenen Apfel gegeben wird. Gebacken mit einem Schuss Apfelsaft wird der Bratapfel zum krönenden Abschluss mit hausgemachter Vanillesoße serviert. Kreative Köpfe können sich bei der Füllung jedoch so richtig ausleben – Schokolade, Nougat, Karamell oder sogar Erdnussbutter harmonieren wunderbar mit der Säure des Apfels, zerbröselte Spekulatiuskekse, Lebkuchen oder Streusel aus Haferflocken sorgen für den gewissen Crunch. Rosinen oder Datteln eignen sich ebenfalls als süße Highlights im Dessert.

Doch Bratäpfel eignen sich auch dazu, deftig gefüllt zu werden. Eine Füllung aus Frischkäse und Honig oder Käse mit Schinken oder Hackfleisch klingt zunächst ungewöhnlich, geht mit dem Apfel jedoch eine wunderbare Geschmackssymbiose ein. Feta, Oliven und Tomaten sorgen für einen mediterranen Touch – sie sehen: Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Nicht zuletzt ist der Bratapfel ein wahrlicher Augenschmaus. Gekonnt in Szene gesetzt, beeindruckt er spontane Gäste und lädt zum Genießen ein. Guten Appetit.

Rezept für vier weihnachtliche Bratäpfel mit Vanillesauce

Zutaten

4 säuerliche Äpfel (z. B. Boskop)

100 Gramm gehobelte Mandeln

1 Esslöffel Zucker

1 Packung Vanillezucker

60 Milliliter Vollmilch

1 Esslöffel Butter, verflüssigt

Brauner Zucker

Für die Vanillesauce

500 ml Vollmilch

2 Eigelb

1 Esslöffel Speisestärke

40 Gramm Zucker

1 Vanilleschote

Zubereitung