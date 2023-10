Ein Wein-Adventskalender bietet Wein-Liebhabern die Möglichkeit, jeden Tag einen neuen Lieblingstropfen zu finden. Egal ob Schaumwein, weiß oder rosé, im Vergleich von sieben Wein-Adventskalender ist für jeden Gaumen der passende Wein dabei.

Als Jesus mit seiner Mutter bei Hochzeit zu Kana eingeladen war und Maria bemerkte, dass der Wein zu Neige ging, zögerte er nicht lang und wandelte Wasser in vergorenen Traubensaft um. Richtig so, denn nichts ist schlimmer, als wenn auf einer Familienfeier die Getränke leer sind. Das wusste der Messias, und so hätte er auch nicht gewollt, dass wir seinen Geburtstag 2023 Jahre später ohne Wein feiern würden. Den können wir leider nicht aus Wasser zaubern, aber in festlichen Pappschachteln verpackt, ist er ein formidables Geschenk für unsere Liebsten in der Vorweihnachtszeit. Ist doch auch was. Welche Kalender sich für Weinliebhaber eignen, verraten wir Ihnen gern.

Wein-Adventskalender von Kalea

Affiliate Link KALEA Wein Tasting Adventskalender | 24 ausgewählte Weine aus aller Welt | Rotwein | Weißwein | Rosé Weine Jetzt shoppen 94,90 €

In ein künstlerisches Design hüllt sich der Wein-Adventskalender von Kalea. Besonders weihnachtlich ist das zwar nicht, dafür verbergen sich 24 kleine Weinflaschen mit jeweils 250 Millilitern (ml) Inhalt im Kalender. Die Weine stammen aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Portugal, Griechenland und Deutschland. Von rot bis weiß und rosé ist alles dabei und ein Booklet gibt Informationen zu den Weinen.

Aus aller Welt: Boxiland Wein-Adventskalender

Affiliate Link [ Boxiland ] Wein Adventskalender mit 24 außergewöhnlichen Weinsorten aus aller Welt Jetzt shoppen 69,90 €

Der Wein-Adventskalender von Boxiland macht Sie nicht nur auf erlesene Tropfen aus aller Welt aufmerksam, sondern leistet auch einen sozialen Beitrag, weil er von Menschen mit Behinderung hergestellt wird. Und das ist nicht verkehrt, denn neben einem Auge für guten Wein ist ein wenig Sichtbarkeit immer willkommen für Menschen, die vielleicht nicht spontan ihre liebste Weinbar aufsuchen können, weil ihnen Treppen diese Freude vermiesen. Neben 24 kleinen 0,25 Liter Weinflaschen hält der Kalender sogar einen neuen Blick auf die Welt parat – wenn man denn einmal drauf achtet. Übrigens: Dank des Bier-Adventskalenders von Boxiland bleibt dieser Blick auch Freunden des Gerstensaftes nicht verborgen. Zum Wohle.

GCF-Selektion Wein-Adventskalender

Affiliate Link GCF Selektion Festlicher und dekorativer Adventskalender mit köstlichen Weinen und Sekt Jetzt shoppen 59,99 €

Mit dem Wein-Adventskalender von GCF-Selektion erhalten Sie 20 Flaschen Wein und vier Flaschen Schaumwein, die unter anderem aus Frankreich, Italien und Deutschland stammen. Insgesamt befinden sich 5,5 Liter Wein im Kalender, was eine Durchschnittsgröße von 0,22 Litern entspricht. Die etwas krumme Zahl kommt zustande, weil die Größe der Flaschen zwischen 0,187, 0,2 und 0,25 Litern variiert. Hergestellt wird der Adventskalender in Frankreich.

Sekt-Adventskalender von Huber Kölle

Wer ganz und gar dem Schaumweine verfallen ist, sollte sich den Sekt-Adventskalender von Huber Kölle gönnen. In ihm schlummern 24 verschiedene Piccolos. Sekt-Kenner wissen bereits, dass ein Piccolöchen 0,2 Liter fasst, was 4,8 Liter Schaumweingenuss im Kalender ergibt. Woher der Sekt stammt und welcher Sekt enthalten ist, bleibt das Geheimnis des Herstellers. Ist aber auch nicht verkehrt, so ist die Überraschung größer.

Adventskalender von Geile Weine

Affiliate Link GEILE WEINE Wein Adventskalender (24 x 0,1) Rotwein, Weißwein und Rosé Jetzt shoppen 79,90 €

Der Name ist Programm: Im Wein-Adventskalender von Geile Weine befinden sich 24 Rot-, Weiß- und Roséweine aus Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien. Besonders macht ihn vor allem sein Design, das sich nahtlos in das Ambiente eines Penthouse-Lofts geneigter Weinkenner einfügt. Im Vergleich fallen die Flaschen etwas kleiner aus als bei der Konkurrenz: 100 ml befinden sich in den Fläschchen, was zum Probieren aber auch genügt.

Dresdner Striezel-Glühwein-Adventskalender

Affiliate Link Glühwein Kalender Dresdner Striezel Jetzt shoppen 69,95 €

Logisch: Weihnachtszeit ist Glühweinzeit. Der schmeckt selbst jenen Gaumen, die ansonsten mit Wein wenig anfangen können. Im Dresdner Striezel-Gühlwein-Advenentskalender befinden sich elf verschieden Sorten des laut Herstellers "fast weltberühmten" Glühweins. Ob der wirklich über die Stadtgrenze Dresdens hinaus bekannt ist, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Mit Sicherheit feststellen lässt sich hingegen, dass der erste Weihnachtsmarkt Deutschland nicht unweit von Dresden in Bautzen in der Lausitz auf Geheiß Königs Wenzel IV um 1384 stattfand. Die Sachsen haben also genug Übung im Mischen von Glühwein, weshalb wir einfach mal darauf vertrauen, dass der fast weltberühmte Glühwein hält, was er verspricht. Übrigens: Ein Fruchtpunsch ist ebenfalls im Kalender enthalten.

Felsengartenkellerei Besigheim: Wein-Adventskalender

Affiliate Link Felsengartenkellerei Besigheim Exklusiver Wein-Adventskalender Jetzt shoppen 79,90 €

Mit einem durchaus besonderen Wein-Adventskalender wartet die Felsengartenkellerei auf, denn der Kalender hat gleich 25 Türchen. Im Inneren verbergen sich 13 kleine 0,25 Liter Weinflaschen. Dazu gesellen sich eine 0,75 Liter Flasche und Naschereien sowie weitere Kleinigkeiten für den Weingenuss wie beispielsweise Glühweingewürz. Perfekt, um der Weinverkostung ein weihnachtliches Flair zu verpassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.