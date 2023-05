Wie bewahrt man angebrochenen Wein am besten auf?

von Tina Pokern Ist die Weinflasche einmal geöffnet, sollte sie schnell geleert werden, da er sonst an Geschmack verliert. Tipps, wie sich Wein in angebrochenen Flaschen möglichst lange hält, gibt Sommelière Warner Boin.

Der Abend ist vorüber und die Gäste gegangen, übrig ist nur eine angebrochene Flasche Wein – zu schade zum Wegkippen, zu viel noch zum Austrinken. Also wird kurzerhand der Korken wieder rausgekramt. Ein Fehler, meint die Sommelière Warner Boin, denn richtig geschützt ist der Wein dadurch nicht. Sie verrät, wie man es besser macht.

Ist die Weinflasche einmal geöffnet, füllt sie sich mit Sauerstoff. Zu viel Sauerstoff jedoch ist der Qualität des Weines abträglich. Durch die Oxidationsprozesse gehen Aroma und Komplexität meist verloren. Die Folge: Nach ein paar Tagen schmeckt der Wein schal. Daher sollte ein Wein nicht über längere Zeit offen herumstehen. Es gibt aber ein paar Tricks, wie man die Haltbarkeit verlängern kann.

Luft und Wein, das lass sein

Wichtig sei, so Boin in einem "Tiktok"-Video, "das Verhältnis von Sauerstoff zu Wein zu reduzieren". Der Korken ist dabei nicht die beste Wahl. Denn Korken sind porös, auch sie sind für Sauerstoff durchlässig. Besser als Korken sind spezielle Wiederverschlüsse geeignet, die das Eindringen von Luft verhindern sollen, wie Kegel aus Edelstahl. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Sommelière Boin.

"Sie müssen den Wein, den Sie noch übrig haben, nur in ein Einmachglas oder ein anderes luftdichtes Gefäß füllen", erklärt sie. Durch das Verschließen mit einem Deckel sei der Wein geschützter und halte sich ein paar Tage länger.

Offenen Wein kühl lagern

Geöffneter Wein sollte immer senkrecht und kühl aufbewahrt werden. Auch eine offene Rotweinflasche gehört in den Kühlschrank, denn Temperaturen um 5 Grad Celsius verlangsamen den Oxidationsprozess. Steht die Flasche, ist die Oberfläche des Weins, der mit Sauerstoff in Kontakt kommen kann, am geringsten. Das verzögert den Aromaverlust ebenfalls.

Wie lange ein geöffneter Wein haltbar ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Die Faustregel ist, Weißwein muss am schnellsten getrunken werden. Er hält sich in der Regel nur zwischen einem und fünf Tage, Rosé zwischen zwei und sechs Tage und Rotwein bis zu sieben Tage. Junger Wein ist meistens "robuster" und verliert nach dem Öffnen der Flasche weniger schnell an Geschmack.