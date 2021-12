Chardonnay

Klassischerweise stammt der Chardonnay-Wein aus Burgund/Frankreich. Diese Sorte trägt hohe Ansprüche mit sich und hat dafür gesorgt, dass dieser Wein immer beliebter wird und mittlerweile weltweit anerkannt und verkauft wird. Auch in Italien und Deutschland wird die Chardonnay-Rebe in kleineren Gebieten angebaut. Länder wie Kalifornien, Neuseeland und Australien haben ebenfalls optimale klimatische Bedingungen und die perfekten Böden. Am liebsten gedeiht die Rebe auf einem Boden aus kalkhaltigem Lehm. Zudem ist die Rebsorte sehr anpassungsfähig. Der Chardonnay ist meist ein trockener Wein und wird reinsortig verarbeitet. Frische Aromen erinnern an Zitrus, Melone oder Apfel und machen den beliebten Wein nahezu für jeden Anlass salonfähig. Der typische Geschmack dieser Rebsorte bringt zudem einen Hauch von Walnuss hervor. Mit einer Reifung des Weins in einem Eichenfass kommen zusätzliche Geschmacksnoten, wie Vanille, Butter oder Haselnuss hervor. Je nach Anbaugebiet finden sich auch exotisch anmutende Aromen im Wein. Der Trend geht hin zu milden Chardonnays, doch die meisten haben einen hohen Alkoholgehalt von mehr als 13 Prozent vol. Chardonnays passen besonders gut zu Geflügel, Fisch und andere kulinarische Spezialitäten. Dieser Wein besticht durch eine angenehme Säure und entwickelt sich auch bei der Reifung in der Flasche. Er kann ebenso als Süßwein oder Schaumwein ausgebaut werden. Trotz allem bleibt Chardonnay reine Geschmacksache, er ist weitverbreitet, aber nicht bei jeder Weinkennern beliebt.

Mehr