von Tina Pokern Zwei Weltrekorde waren für Eric Finkelstein nicht genug. Nummer drei sicherte er sich jetzt durch eine Fressorgie. Einen Tag lang aß er sich durch die Sterneküchen New Yorks.

Mehr als ein Jahr plante der New Yorker Eric Finkelstein sein aberwitziges Vorhaben. Der 34-Jährige hatte sich in den Kopf gesetzt, binnen 24 Stunden in mehr Sterne-Restaurants zu essen als jemals jemand zuvor. Doch kurz bevor die Fressorgie starten sollte, machte der Guide Michelin dem New Yorker beinahe einen Strich durch die Rechnung. Der Restaurantführer hatte vier der Spitzenlokale in seiner neuesten Ausgabe heruntergestuft.

Am College habe er Spaß an Streichen gehabt, berichtet Finkelstein gegenüber Guiness World Records. Also habe er sich gefragt, "was könnte ich als Erwachsener tun, um weiterhin Kind zu sein". So kam es, dass er mit Ende 20 zum Rekordjäger wurde und seine ersten Versuche startete, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Zwei Weltrekorde hat der IT-Berater bereits aufgestellt. So kann er von sich behaupten, den weitesten Tischtennisaufschlag der Welt hingelegt zu haben und am weltgrößten Tischtennisball-Mosaik mitgewirkt zu haben.

18 Sterne-Restaurants in 24 Stunden besucht

In einer Online-Food-Gruppe hörte Finkelstein das erste Mal von der Restaurant-Challenge und war sofort angefixt. Denn diese habe gleich drei Dinge abgedeckt, die er liebe – gutes Essen, das Abarbeiten einer Checkliste und das Hinarbeiten auf ein Ziel. 14 Monate feilte er an seinem Plan, kontaktierte mehr als 80 Restaurants und rannte dort mit seinem Vorhaben nicht gerade offene Türen ein. Nur zehn hätten überhaupt geantwortet und zu allem Unglück wurden gleich vier davon nur 20 Tage vor dem geplanten Start des Rekordversuchs heruntergestuft.

"Die Planung machte mehr als die Hälfte der Herausforderung aus", sagte er zu "CNN". Er habe die Restaurants nicht nur überreden müssen, sich auf den Versuch einzulassen, er musste auch einen Ablaufplan ausarbeiten, der funktioniert. Bei derart renommierten Restaurants, die in der Regel auf Monate im Voraus ausgebucht sind, kein einfaches Unterfangen. Doch pünktlich zum 26. Oktober stand die Route, sie umfasste 18 Stopps. Alle Strecken musste er zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen. Selbst Fahrradfahren war tabu.

Dritter Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde

Finkelstein sei als Kind "Finisher" (in etwa: der Beender) genannt worden, weil er auch noch die Reste auf den Tellern der anderen verputzt habe. In einem New Yorker Spitzenrestaurant aß er Avocadosalat, in einem anderen Jakobsmuscheln mit Grapefruit, auch Gerichte wie Steak Tartare und Seeigel standen auf seinem exquisiten Menüplan. Doch den ganzen Tag nur zu essen, das sei selbst für ihn irgendwann zum Problem geworden. Er kämpfte gegen das Sättigungsgefühl. "Nach zwei Dritteln der Strecke wurde ich ein wenig nervös", sagte er "CNN". Doch der "Finisher" zog seinen Plan durch. Nach elf Stunden und geschätzten 5000 Kalorien im Magen stand der Rekord. Knapp 500 Dollar hatte er in den Spaß investiert.

Genug hat der US-Amerikaner aber trotzdem noch lange nicht. Er tüftelt bereits an seinem nächsten Rekordversuch. Welcher das sein wird, hält er noch geheim. Nur eines hat er bereits verraten: Seine Freundin soll mitmachen.

Quelle: Guinness World Records, CNN