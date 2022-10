In der zehnten Staffel von "The Taste" will Frank Rosin nun mit seiner traditionellen Küche endlich seinen ersten Sieg holen. Ein Wohlfühlrezept aus seiner Feder zum Nachkochen.

Zuhause bei Rosins gab es ein Gericht, das immer gelungen ist: Rinderrouladen. Sie seien, erzählt Frank Rosin, bei seiner Mutter das Königsgericht gewesen. Auf die Frage wie sie das hinbekomme, habe sie geantwortet: "Da muss ordentlich Schmackes rein." Gesagt, getan. In diesem Rouladen-Rezept des Kochs ist auch ordentlich Schmackes drin.

Rinderrouladen mit Speck und Schmackes

Dieses Gericht braucht Vorbereitung:

1 1/2 Stunden + 2 Stunden kochen

Zutaten

4 Rinderrouladen (à etwa 150 g)

2 Schalotten

4 Gewürzgurken (nach Belieben)

1 Möhre

1 Zwiebel

50 g Knollensellerie

4 Scheiben Frühstücks­speck

4 TL Senf

3 EL Tomatenmark

4 EL Rapsöl

Salz, Pfeffer, Zucker

2 Lorbeerblätter

2 Gewürznelken

10 Pfefferkörner

2 Rosmarinzweige

1,5 l Rotwein

500 ml Fleischbrühe

Zubereitung

1. Rouladen zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie schön dünn klopfen. Schalotten schälen und in dünne Ringe schneiden. Gewürzgurken, falls ver­wendet, in Scheiben schneiden. Möhre, Zwiebel und Sellerie schälen und in grobe Stücke schneiden. Frühstücks­speck in feine Streifen schneiden. Senf in einer Schüssel mit 1 EL Tomaten­mark verrühren.

2. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Schalottenringe darin glasig dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. So lange braten, bis der Zucker karamelli­siert. Aus der Pfanne nehmen. 1 EL Öl in die Pfanne geben und den Speck darin kross anbraten. Vom Herd nehmen.

3. Rouladen auf die Arbeitsfläche legen. Mit Salz und etwas Pfeffer würzen und mit der Senf­-Tomatenmark-­Mischung einstreichen. Schalotten und Speck darauf verteilen. Nach Belieben mit Ge­würzgurkenscheiben belegen. Rouladen fest aufrollen und mit zwei Zahnstochern verschließen. Restliches Öl (2 EL) in einem hohen Topf erhitzen.

"Neue deutsche Küche" von Frank Rosin ist im DK Verlag erschienen, 224 Seiten, 19,95 Euro. ist im DK Verlag erschienen, 224 Seiten, 19,95 Euro.

4. Rouladen von allen Seiten scharf anbraten und wieder herausnehmen. Möhre, Zwiebel und Sellerie in den Topf geben, ebenfalls anbraten, mit Salz und Zucker würzen. Restliches Tomaten­mark (2 EL), Lorbeerblätter, Gewürz­nelken, Pfefferkörner und Rosmarin hinzufügen und 2 Minuten mitbraten. Alles mit Rotwein und Brühe ablöschen. Aufkochen und noch einmal abschme­cken. Die Rouladen wieder in den Topf legen und etwa 2 Stunden zugedeckt köcheln lassen.

5. Die Rouladen herausnehmen. Den Bratenfond durch ein Sieb passieren, wieder in den Topf geben und etwa 1 Stunde einkochen, bis die Sauce sämig ist. Mit Zucker und Pfeffer abschmecken. Die Rouladen wieder in die Sauce legen und erwärmen. Auf Teller verteilen, mit Sauce übergießen und servieren.

Derzeit zeigt SAT.1 die Jubiläumsstaffel von "The Taste". Mit dabei sind neben Frank Rosin auch Alex Kumptner, Alexander Herrmann und der amtierende Sieger Tim Raue.

