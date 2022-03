Der Hefezopf gehört zum Osterfest wie Plätzchen in die Weihnachtszeit. In der Variante mit Schokolade und feinen Haselnüssen lädt der Klassiker zum Genießen ein. Das Rezept.

Zum Osterfest gehört Gebäck aus Hefeteig einfach dazu: ob Hefezopf, Osterkranz oder Wecken in süßen Tierformen wie Osterhennen oder -hasen. Dabei geht die Tradition, Gebäck mit Hefe statt mit Sauerteig herzustellen, weit zurück. Vorläufer des heute christlichen Osterfestes ist nämlich das jüdische Pessachfest, welches die erfolgreiche Flucht der Israeliten aus der Gefangenschaft der Pharaonen in Ägypten vor etwa 3.300 Jahren feiert. Zur Festtagszeit verzehren jüdische Familien seither kein gesäuertes Brot, Hefe stellt so das ideale alternative Backtriebmittel dar.

Doch nicht nur das Hefegebäck an sich hat eine weit zurückreichende Geschichte, auch um den Ursprung des Hefezopfes rangt sich die ein oder andere Mythe.

Die Geschichte des Hefezopfes: Ein Gebäck mit vielen Gesichtern

Während der Hefezopf heute vor allem als hübsche, schön geformte Ostertradition bekannt ist, kann seine Ursprungsgeschichte wohl kaum als rosig bezeichnet werden. Der Legende nach opferten Ehefrauen ihrem verstorbenen Ehemann ihren Haarzopf, woraus sich im Laufe der Zeit das Zopfgebäck entwickelte: Es wurde dem Verstorbenen anstelle des Haarzopfes ins Grab gelegt. So gilt das Gebäck heute in manchen Gegenden auch als traditioneller Leichenschmaus. Doch das Image des beliebten Ostergebäcks kann auch fröhlicher sein, an Neujahr wird der Hefezopf vor allem als Glücksbringer verschenkt, gemeinsam mit der Familie verspeist soll er vor Krankheiten und Pech schützen.

Ob nun als Ostergebäck, Leichenschmaus oder Glücksbringer – einem gut gemachten Hefezopf kann wohl kaum jemand widerstehen. Herrlich fluffig und locker leicht zergeht das Gebäck auf der Zunge – ein wahrlicher Genuss, welcher dank raffinierter Flechtung auch optisch einiges zu bieten hat. In schokoladiger Variante, bestrichen mit einer Creme aus feinherber Schokolade und knackigen Haselnüssen ein absolutes Highlight der Osterzeit.

Geduld und Muße – so backen Sie einen Hefezopf

Um einen köstlichen Hefezopf wie vom Bäcker herzustellen, braucht es vor allem Geduld, Muße und Zeit – nicht umsonst hat der Hefeteig mit dem Vorurteil zu kämpfen, ein wenig zickig zu sein. Schenkt man dem Teig jedoch ausreichend Aufmerksamkeit, gelingt der Hefezopf im Handumdrehen. Zur Zubereitung wird Hefe mit Mehl, Ei, Zucker, Butter und vermengt, wobei der Hefeteig im ersten Schritt ordentlich geknetet und massiert werden möchte. Ist das geschehen, braucht er vor allem Ruhe – an einem warmen Ort gedeiht er vor sich hin, geht auf, um dann im Anschluss erneut geknetet zu werden.

Ausgerollt und bestrichen mit einer feinen Schokoladencreme und gehackten Haselnüssen wird der Hefezopf nun geflochten. Wenn Sie die Öffnung der Stränge leicht nach oben drehen, kommt die Füllung optisch gut zum Vorschein. Stauchen Sie den Zopf zum Schluss ein wenig zusammen, so wirkt er kompakter und wird nicht zu flach. Der fertige Zopf muss jetzt erneut gehen, so kann er sein vollstes Volumen entfalten. Bestrichen mit einer Ei-Milch-Mischung, die für wunderbaren Glanz und eine schöne Farbe sorgt, wandert das Gebäck nun in den Ofen und kann im Anschluss – am besten backfrisch – genossen werden.

Übrigens: Dem christlichen Glauben nach symbolisieren die sorgsam geflochtenen Stränge, wie eng Menschen mit Gott verbunden sind. Auch wenn Sie nicht christlichen Glaubens sind und auf die Symbolik verzichten möchten, sollten Sie diesem schokoladigen Hefezopf mit Nüssen eine Chance geben. Das Gebäck – so locker leicht, schokoladig und saftig – zergeht förmlich auf der Zunge und versüßt Ihnen wortwörtlich die Frühjahrszeit. Gutes Gelingen.

Rezept für einen schokoladigen Hefezopf mit Nüssen

Zutaten

180 Milliliter Milch lauwarm

1 Päckchen Trockenhefe

½ Teelöffel Meersalz

60 Gramm Rohrohrzucker

80 Gramm Butter

400 Gramm Weizenmehl, Typ 405

1 Ei

120 Gramm Zartbitterschokolade, 70% Kakaoanteil

60 Gramm Butter

15 Gramm Backkakao

40 Gramm Puderzucker

40 Gramm gehackte Haselnüsse

1 Eigelb

1 Teelöffel Milch

Zubereitung