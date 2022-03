Der Frühling steht offiziell in den Startlöchern. Während draußen die Krokusse blühen, stimmt uns eine herrlich frische Zitronentarte auf die Saison ein. Mit nur sieben Zutaten stellen Sie die französische Spezialität ohne viel Aufwand selbst her. Das Rezept.

Sie ist aus der französischen Pâtisserie nicht mehr wegzudenken: die Zitronentarte oder – ein wenig authentischer – die Tarte au Citron. Kein Wunder, schließlich ist das Gebäck mit seiner intensiven zitronengelben Farbe ein Blickfang auf jedem Kuchenbuffet. Vor allem im Frühjahr und Sommer sorgt die französische Spezialität für gute Laune auf dem Teller. Das fein spritzige Aroma der fruchtig-säuerlichen Zitronencreme, kombiniert mit einem herrlich knusprigen Mürbeteigboden schmeckt nach Urlaub und Sonne.

Rezepte für eine gute Zitronentarte gibt es unzählig viele. Vor allem die Franzosen sind sich bei der Herstellung nicht einig und streiten sich über die Verwendung von Meringue oder Baiser, einer süßen oder säuerlichen Note und darüber, ob die Creme gebacken werden oder sich als Lemon Curd in den Mürbeteig einbetten sollte. In Großbritannien, Nordamerika und Australien isst man die Zitronentarte am liebsten mit einer Baiserhaube – bekannt ist sie dort unter dem Namen Lemon Meringue Pie.

Das Geheimnis einer guten Zitronentarte

Das klassische französische Gebäck besteht in der Regel aus zwei Komponenten: der Teigschale aus feinem Mürbeteig – auch bekannt als "Pâte sucrée", was übersetzt so viel wie gezuckerter Teig heißt – und der "Cremeux au citron", einer frischen Zitronen-Buttercreme. Der feine Mürbeteig wird zunächst ohne die Creme blind gebacken. Damit der Teigboden während des Backens nicht zusammenfällt oder Luftblasen schlägt, sollte er vor dem Backen mit Backpapier bedeckt und mit getrockneten Hülsenfrüchten beschwert werden.

Die Cremefüllung wird entweder als eine Art Sahnecreme in der Teigschale (mit-)gebacken oder als ungebackene Füllung aus Butter hergestellt. Während die Creme bei der traditionellen Zubereitungsart in mehreren aufwendigen Schritten hergestellt wird, basiert die Füllung in diesem Rezept auf lediglich vier Zutaten und ist in Windeseile zubereitet. Eier und Zucker werden direkt im Topf miteinander vermengt, das spart nicht nur Zeit, sondern zudem Spülarbeit. Zitronenabrieb und -saft geben der späteren Füllung ihr unverwechselbares Aroma. Nachdem alles leicht erhitzt wurde, muss die Basis-Creme ein wenig abkühlen. Das ist essentiell, um Konsistenz und Bindung der Creme beim Hinzufügen der Butter zu wahren. Kochen Sie die Butter niemals direkt in der Basis-Creme mit, die einzelnen Butterbestandteile würden sich trennen und Konsistenz und Aroma deutlich verändern.

Gut Ding will Weile haben

Nachdem die Zitronencreme auf dem Mürbeteigboden verteilt wurde, sollte der Tarte au Citron eine Ruhezeit von mindestens zwei Stunden im Kühlschrank gewährt werden. Die Franzosen schwören übrigens darauf, die Tarte über Nacht ziehen zu lassen, nur so entfalte sie ihr volles Aroma. Abhängig ist das jedoch wohl oder übel davon, ob man sich dazu in der Lage fühlt, dem köstlichen Anblick der Tarte so lange zu widerstehen. Serviert wird die fruchtig-spritzige Tarte mit frischer Schlagsahne. Alternativ können Sie das Gebäck auch mit Puderzucker bestreuen. Guten Appetit.

Rezept für eine frische Zitronentarte

Zutaten

150 Gramm Weizenmehl, Type 405

1 Prise Salz

150 Gramm Butter

3 Bio-Eier

140 Gramm Zucker

3 Bio-Zitronen

100 Gramm Schlagsahne

½ Packung Vanillezucker

Zubereitung