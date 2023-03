Den Muttertag feiern Familien ganz unterschiedlich. Blumen als Geschenk gehören allerdings oft dazu. Wenn Sie für den Muttertag noch nach Ideen und einer Möglichkeit Ausschau halten, Blumen verschenken zu können, finden Sie hier Inspiration.

Wer zum Muttertag aus der Ferne blumige Grüße verschicken möchte, findet dafür zahlreiche Möglichkeiten im Internet. Floristen haben längst Optionen geschaffen, um Kunden auch online Blumen-Kreationen anbieten zu können. Welche Blumenarrangements sich besonders gut für den Muttertag eignen und welche kreativen Ideen es abseits der Klassiker gibt, sehen Sie hier.

1. Bunter Wiesenstrauß

Frühlingshaft ist dieses üppige Blumenarrangement zum Muttertag. Chrysanthemen, Gerbera sowie dekoratives Johanniskraut und Rosen ergeben einen schönen Wiesenstrauß. Komplettiert wird er von Tulpen mit kelchförmigen Blüten und Eukalyptuszweigen.

2. Haltbare Blumen als 3-D-Karte

Den klassischen Blumenstrauß zum Muttertag können Sie entweder um eines der folgenden Geschenke ergänzen oder die Blumen ganz durch eine kreative Blumen-Alternative ersetzen. So wie diese 3-D-Karte, die zwar auch einen schönen Strauß Blumen beinhaltet, aber eben in Papierform. Der klare Vorteil gegenüber den echten Schnittblumen: Die Karte hat kein Ablaufdatum und garantiert keine welken Blätter.

3. Rose in Gold

Auch diese Rose hält länger als das Original. Optisch ähnelt sie einer echten Rose bis auf die goldenen Verzierungen an Stiel und Blättern. Das schöne Design wirkt zeitlos und so lässt sich das Präsent auch zur Dekoration wunderbar weiter verwenden.

4. Badekugeln mit Rosen

Blumen müssen nicht immer in eine Vase passen, in diesem Fall gehören sie in die Badewanne und sollen für Entspannung sorgen. Die Badekugeln lösen sich in warmem Wasser auf und geben wohltuende Inhaltsstoffe wie Kakao- und Sheabutter sowie Kokosöl oder auch Blüten ins Badewasser ab.

5. Ein bunter Strauß zum Basteln

Auf den markanten Duft der Blüten muss die Beschenkte bei diesem Arrangement aus Rosen, Astern, Lavendel und Mohn zwar verzichten – dafür eignet sich der farbenfrohe Lego-Blumenstrauß als ganzjährige Dekoration, zum Beispiel für die Küche oder das Wohnzimmer. Der besondere Blumengruß zum Basteln wurde teilweise aus Biokunststoff gefertigt und wird garantiert für leuchtende Augen sorgen – nicht nur bei Lego-Fans.

6. Klassische rote Rosen

Der klassische Strauß rote Rosen gilt als beliebtes Geschenk zum Muttertag und darf hier nicht fehlen. Tatsächlich machen die langstieligen Rosen optisch viel her und sind daher immer eine gute Wahl.

