von Anna Scheibe Auch wenn der persönliche Freundeskreis im Laufe des Lebens immer größer wird, gibt es oftmals den einen Menschen, der von Kindesbeinen an zu den engsten Vertrauten zählt – wie die beste Freundin. Dieser besonderen Person möchte man zu wichtigen Anlässen wie dem Geburtstag eine kleine Freude bereiten.

Laut einer Umfrage, die 2019 in Deutschland durchgeführt wurde, haben viele Menschen im Schnitt zwei beste Freunde – das gaben zumindest 26 Prozent der Befragten an. Ob und wann diese Personen in ihr Leben getreten sind, ist nicht bekannt. Es spielt aber auch keine Rolle, ob alte oder neue Bekanntschaften zu einer tiefen Verbundenheit zwischen zwei Menschen geführt haben. Fakt ist, dass Freunde das Leben bereichern und für viele den gleichen Stellenwert haben wie ein Mitglied der Familie. Aus diesem Grund wird die beste Freundin genauso beschenkt wie die Schwester, der Bruder oder die Eltern. Im Folgenden finden Sie zehn Ideen.

1. Bestseller

Affiliate Link Eine wahre Freundin ist wie ein BH Jetzt shoppen 10,00 €

Eine kleine Liebeserklärung an die beste Freundin versteckt sich in dem Spiegel-Bestseller "Eine wahre Freundin ist wie ein BH: Sie unterstützt dich, lässt dich nie hängen und ist ganz nah an deinem Herzen". Das Taschenbuch thematisiert die Wichtigkeit und Bedeutung tiefer Freundschaften, die das Leben schöner, bunter und aufregender machen – aber auch verrückter, turbulenter und nervenzehrender.

2. Quiz

Affiliate Link Erzähl mal! Das Mädelsabendquiz Jetzt shoppen 9,09 €

Hand aufs Herz: Wie gut kennen Sie Ihre beste Freundin wirklich? Mit diesem Quiz werden Sie es herausfinden. Das Spiel "Erzähl mal" soll lustige Anekdoten aus dem Leben des anderen an den Tag bringen, die so noch keiner kannte. Fragen wie "Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss? Hast du schon mal eine peinliche SMS verschickt – oder was würdest du tun, wenn du für einen Tag die Welt regieren könntest?" sorgen für ausreichend Gesprächsstoff.

3. Armband

Affiliate Link -37% Liebeskind Berlin Armband Jetzt shoppen 31,38 € 49,90 €

Für die einen mag es etwas kitschig anmuten, andere wiederum rührt dieses Geschenk zu Tränen: Ein Armband mit Herz-Anhänger, das zwei Menschen tragen, die sich sehr viel bedeuten – als Zeichen der tiefen Verbundenheit. Obendrein handelt es sich um ein modernes, aber schlichtes Schmuckstück (in Silber, Gold und Rosé erhältlich), das sich mit jedem Outfit kombinieren lässt.

4. T-Shirt

Affiliate Link Besties Trip Shirts Jetzt shoppen 11,68 €

Verreisen Sie demnächst mit Ihrer besten Freundin oder planen Sie möglicherweise einen kleinen Kurztrip zu zweit in diesem Jahr? Dann ist dieses Geschenk genau das richtige für Sie (beide): Ein "Besties Trip"-Shirt, das Sie mit und ohne Jahreszahl bestellen können. Es dient als Erinnerung an die gemeinsame Zeit vor, während und auch nach der Reise.

5. Losbox

Affiliate Link Amari ® Losbox für BFFs Jetzt shoppen 12,99 €

Gleich 50 unterschiedliche Lose warten in dieser Box darauf, geöffnet zu werden. Das Beste daran ist: Jedes Los gewinnt – denn hier gibt es keine Nieten. Stattdessen wartet auf jedem Zettel eine kleine Überraschung – unterteilt in sechs verschiedene Kategorien: Action Junkie, Partner in Crime, Mädelstag, Seelenverwandte, Girls just wanna do und spontan getan.

6. Action

Affiliate Link Geschenkbox Abenteuer & Sport Jetzt shoppen 109,90 €

Sie sind ein echter Adrenalin-Junkie, lieben Sport und Action – und Ihre beste Freundin auch? Dann verschenken Sie doch einen Erlebnisgutschein von Jochen Schweizer und verbringen Sie ein gemeinsames Abenteuer: Von Canyoning bis Bungee-Jumping können Sie zwischen verschiedenen Aktionen an 350 Orten in Deutschland (und weiteren Ländern) wählen.

7. Tasse

Affiliate Link Lieblingsfreundin Campfire Tasse Jetzt shoppen 20,90 €

Sie suchen nach einer kleinen Aufmerksamkeit für Ihre beste Freundin, die einen praktischen Nutzen hat? Wie wäre es dann mit einer (spülmaschinenfesten) Porzellantasse im Emaille-Look mit kleinem Sprinkle und einem Herz im Boden, auf der "Lieblingsmensch" steht? Mit einem Fassungsvermögen von 400 Millilitern bietet die Tasse reichlich Platz für Heißgetränke wie Kaffee oder Tee.

8. Weinglas

Affiliate Link Leonardo Weinglas mit Gravur ''Die beste Freundin der Welt" Jetzt shoppen 17,90 €

Sicherlich haben Sie mit Ihrer besten Freundin schon mal das eine oder andere Schlückchen Wein getrunken? Dann verschenken Sie doch zum nächsten besonderen Anlass ein neues Weinglas inklusive der Gravur "Die beste Freundin der Welt''? Anbieter wie Leonardo bieten auch alternative Sätze an wie "Zu Vino sag ich nie No" oder "It‘s Wine o'clock".

9. Gutscheine

Affiliate Link 12 Gutscheine für beste Freundinnen Jetzt shoppen 4,99 €

Es mag auf den ersten Blick nicht sonderlich kreativ wirken, seiner besten Freundin nur ein Heft mit zwölf Gutscheinen zu schenken. Auf den zweiten Blick wird jedoch klar: Dahinter verbergen sich gemeinsame Aktivitäten, die kaum etwas kosten, seelische Streicheleinheiten oder auch Gutscheine zum Selbstausfüllen. Sinn und Zweck des Geschenks ist es, (mehr) Zeit miteinander zu verbringen.

10. Bucket List

Affiliate Link 100 Dinge, die beste Freundinnen einmal im Leben getan haben sollten Jetzt shoppen 9,99 €

Es gibt bestimmt "100 Dinge, die beste Freundinnen einmal im Leben getan haben sollten" – behauptet zumindest der Groh Verlag und preist damit seine Bucket List zum Verschenken an. In der Lektüre finden sich verrückte Ideen wie "Besucht einen Spielplatz bei Nacht" oder "schleicht euch auf eine VIP-Party". Sicher ist, dass die meisten Vorschläge für witzige Anekdoten sorgen werden.

