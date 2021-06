Irgendwann geht es auf einmal los. Die eigenen Freunde bekommen Kinder. Waren eben noch alle Anfang zwanzig und begannen ein Studium, so sind es plötzlich Job- und Familienthemen, die den Freundeskreis prägen. Du bist auf der Suche nach einem schönen Geschenk für den Nachwuchs? Hier kommen elf Ideen.

Das richtige Geschenk für werdende Eltern zu finden, ist gar nicht so einfach. Was haben sie schon? Und vor allem: Was brauchen sie wirklich? Du kennst jemanden, der Nachwuchs erwartet und bist auf der Suche nach einem schönen Willkommen-Präsent? Wir zeigen dir unsere elf Favoriten unter den Geschenken für Eltern.

1. Kapuzenhandtuch

Nach dem Baden wollen die Kleinen es schnell wieder warm und kuschelig haben. Ein Handtuch mit Kapuze sorgt dafür, dass dem Baby nicht kalt wird und es sich geborgen fühlen kann. Dieses Babyhandtuch besteht aus 100 Prozent Bambus und soll besonders schnell trocknen.

2. Pucktuch

Es ist eine lange Tradition, Babys einzuwickeln, um ihnen ein Gefühl der Geborgenheit wie im Mutterleib zu geben. Dafür werden Pucktücher verwendet. Die Tücher können auch als leichte Decke, als Sonnenschutz am Kinderwagen oder in der Babyschale zum Einsatz kommen.

3. Kuscheldecke

Babys müssen es gemütlich haben. Ob im Kinderwagen oder zu Hause, eine Kuscheldecke brauchen die werdenden Eltern auf jeden Fall. Diese antistauballergische Babydecke besteht auf beiden Seiten aus 100 Prozent Kuschelfleece.

4. Nachtlicht

Affiliate Link -33% Einschlaflicht mit Sternenprojektor und Musikfunktion Jetzt shoppen 26,99 € 40,00 €

Im Dunkeln stillt und schaukelt es schwerer, deswegen ist gerade in den ersten Monaten ein kleines Licht im Schlafzimmer sehr praktisch. Dieses kleine Nachtlicht lässt sich dimmen und durch Antippen bedienen. Wenn die Kinder größer sind, können sie selbst das Nachtlicht leicht ein- und ausschalten. Das Material Silikon sorgt außerdem dafür, dass die kleine Lampe bruchsicher ist.

5. Schnullerkette

Den zukünftigen Eltern werden zahlreiche Schnuller verloren gehen, schließlich haben die Kleinen noch keinen Sinn für Ordnung. Mit einer Schnullerkette ist der Schnuller immer parat und kann nicht so einfach verschwinden. Diese Schnullerkette lässt sich personalisieren und ist deshalb ein besonders schönes Geschenk.

6. Kuscheltier-Rassel

Affiliate Link Greifling und Rassel Jetzt shoppen 5,99 €

Wer von euch hat auch noch die Kuscheltiere in Erinnerung, die einen seit der Geburt begleiteten? Neben klassischen Teddys und Häschen gibt es auch ausgefallenere Kuscheltier wie diesen süßen Wal, der leise rasseln kann.

7. Schmusetuch

Das Design dieses Schmusetuchs ist sehr süß und der kleine Drache verfügt über eine verborgene Rassel und Raschelpapier. So sollen erste Fühl- und Greifübungen unterstützt werden. Der praktische Ring sorgt dafür, dass das Schmusetuch am Schnuller befestigt werden kann. So geht nichts verloren.

8. Origineller Body

Affiliate Link Body Inspired by Harry Potter Jetzt shoppen 15,95 €

Bodys sind ein echter Klassiker und werden von den zukünftigen Eltern in hoher Stückzahl gebraucht. Es gibt sie in allen Farben und Designs. Uns gefällt dieser Body im "Harry Potter"-Look besonders gut. Ist doch klar, dass der zukünftige Nachwuchs nach Hogwarts gehen wird. Auch personalisierte Bodys sind ein schönes Geschenk für die ersten Monate.

9. Holzbuchstaben

Affiliate Link Holzbuchstaben inkl. 2 Sternen sowie Klebepads Jetzt shoppen 2,90 €

Dieses Geschenk für die werdenden Eltern setzt voraus, dass du bereits den Namen des oder der Kleinen kennst. Die bunten Buchstaben sind perfekt für die Kinderzimmertür geeignet. Diese Buchstaben aus Holz werden in Deutschland in einer kleinen Werkstatt im Schwarzwald gefertigt.

10. Spielbogen

Ein Spielbogen ist ein super Geschenk für Eltern, die Nachwuchs erwarten, schließlich müssen die Kleinen alles von Grund auf lernen. Dieser Spielbogen besteht aus einer Krabbeldecke und aus einem Bogen mit fünf abnehmbaren Spielzeugen. So kann das Baby Neues fühlen und kuscheln und spielen.

11. Pflege

Affiliate Link Burt's Bees Baby Windelcreme und Puder, gegen Windelausschlag ohne Talkum Jetzt shoppen 11,05 €

Babyhaut braucht besondere Pflege. Die Naturkosmetik-Marke Burt's Bees Baby setzt daher auf natürliche Inhaltsstoffe. Dieses Probier-Set ist speziell für Babys geeignet und besteht aus Lotion, Shampoo, Waschgel, Wundsalbe, Babyöl und Buttermilchseife.

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.