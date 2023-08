von Axel Palm Ein Geschenk für die Schwester zu finden, ist nicht leicht. Welche Evergreens zu Geburtstag, Weihnachten und als kleine Überraschung immer ziehen, verrät dieser Ratgeber.

Die besten Geschenke sind Geschwister. Die zweitbesten sind Erinnerungen, die wir mit ihnen teilen, denn darin liegt wahres Glück begraben. Und die drittbesten sind kleine Aufmerksamkeiten, die Schwester und Bruder daran erinnern, wie gern wir sie haben. Die zu finden, ist gar nicht so leicht, erst recht, wenn man um den Anspruch des zu beschenkenden Schwesterherzes weiß. Ein paar Regeln gibt es aber schon, die vor allem ihre Brüder beachten sollten:

Schwestern Klamotten zu schenken, ist möglich, aber schwierig. Sind wir ehrlich: Welcher Mann schätzt schon Kleidergrößen richtig ein und hat dazu noch einen guten Geschmack? Deshalb gilt hier, entweder die Kleidung zu verschenken, die uns unsere Schicksalsgenossin früher geklaut hat, wenn ihr kalt war. Dazu gehören dicke Hoodies, die Lieblingsjogger oder Norwegersocken. Alternativ bietet sich ein Gutschein für den Lieblingsladen an, ist aber öde. Ähnlich wie bei Kleidung handhabt es sich mit Deko-Artikeln, es sei denn, wir wissen absolut zu 100 Prozent, welche Deko Madame in ihrer Hochglanz-Bude aufgestellt wissen will. Einzige Ausnahme: Ein kitschiges Stück, das wir im Urlaubsort unserer Kindheit finden und eine Erinnerung in uns und damit in der Beschenkten weckt. Gibt es ein Lieblingsparfüm, das die Schwester seit Jahren nutzt, ist das ein sehr willkommenes Geschenk. Ansonsten sind Düfte schwierig, weil die Gefahr groß ist, dass das, was der eigenen Nase gefällt, der nächsten nur ein müdes Rümpfen abringt. Außerdem riechen Parfüms auf der Haut noch einmal anders, weshalb sie immer ein schwieriges Geschenk sind.

1. Die Jogginghose: Der All-Time-Classic

Kommen wir nun zum wichtigsten Part: Den Geschenken, die immer gehen. Und da gehören zweifelsohne Jogginghosen dazu. Ja, in bestimmten Gruppen gelten sie als verpönt. Ja, sie sehen auch nicht immer besonders gut aus. Und ja, Karl Lagerfeld sprach einst, wer eine Jogginghose trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren. Ein bisschen Kontrollverlust macht das Leben aber eben auch interessant. Erst recht, wenn man dabei bequemes Beinkleid trägt. Und das ist eine Jogginghose allemal.

2. Norweger-Socken und Adilette

Im Winter packen gute Geschwister dann noch ein Paar Norweger-Socken oben drauf. Fehlt nur noch ein passender Pullover und Adiletten, schon ist der Couch-Sonntag für die Schwester gerettet.

3. Byredo-Handseife

Seife als Geschenk klingt erst einmal unnötig, erst recht, wenn sie 70 Euro kostet. Aber die besten Geschenke sind die irgendwie unnötigen, die man selbst nicht kauft, weil sie einem zu teuer sind. Und genau das ist Byredo-Handseife. Wer sich einmal die Pfoten mit ihr gewaschen hat, wird den unvergleichbaren Duft schnell missen, den diese auf den Händen hinterlässt. Luxus pur und deshalb ein ideales Geschenk für die Schwester.

4. Kiehls-Gesichtscreme

Wir bleiben bei Kosmetik, diesmal aber fürs Gesicht. Kaum eine Tagescreme erfreut sich so großer Beliebtheit wie der All-Time-Classic der Edelmarke Kiehls. Leider lässt sich der Hersteller seine Produkte fürstlich entlohnen, weshalb sich die Tagescreme exzellent als Geschenk eignet. Natürlich gilt bei Kosmetik das gleiche wie bei Parfüm. Nutzt das Schwesterherz eine bestimmte Creme besonders gerne, bleibt diese das Produkt der Wahl.

5. Tangle Teezer

Egal ob Mann oder Frau, ein Tangle Teezer gehört in jeden Haushalt. Keine andere Bürste entwirrt Haar so entspannt wie die Erfindung von Shaun Pulfrey. Ärgert sich die Schwester noch immer über Haarknoten, ist der Tangle Teezer ein willkommenes wie praktisches Geschenk.

6. Duftkerze

Tja, und wenn sich die Schwester trotzdem jeden Tag über den Wischmopp beschwert, der sich Frisur schimpft, dann hilft alles nichts – außer eine Duftkerze. In ihr ruht die Stärke, dass es wenigstens gut riecht, wenn sich Geschwister das Gejammer anhören müssen. Greifen Sie einfach zu einer von Byredo. Wenn Sie sich bei Ihrer Schwester noch die Hände mit der Seife waschen, verlassen Sie zwar entnervt, aber wenigstens wohlduftend die Familienfeier. Klassische Win-Win-Situation.

7. Diffuser

Etwas flexibler sind Schenkende mit einem Aroma-Diffuser. Gerade in der kalten Jahreszeit bringt der einen angenehm wohligen Duft in die Wohnung. Weil Aroma-Diffuser mit ätherischen Ölen arbeiten, bleibt der Schwester auch mehr Auswahl an Düften als bei einer Duftkerze. Außerdem bergen Kerzen immer die Gefahr, zu rußen.

8. Wärmflasche

Apropos kalte Jahreszeit. Wohlfühl-Gadgets wie Wärmflaschen sind immer ein gern gesehenes Geschenk für die Schwester. Alternativ greifen Sie zum Kirschkernkissen. Die lassen sich entspannt in der Mikrowelle erwärmen.

9. Fluchbuch

Flucht die Schwester gerne über Ihre Geschenke? Dann schenken Sie ihr zur Entspannung doch ein Fluchbuch. Dort kann sie ihre liebsten Kraftausdrücke in aller Ruhe ausmalen und so ihren inneren Frieden finden.

10. Polaroid-Kamera

Fotografiert die Schwester lieber selbst, ist eine Polaroid-Kamera das Geschenk der Wahl. Außerdem lassen sich mit ihr gemeinsame Erinnerungen für ewig festhalten. Und das ist es doch, was die meisten Menschen mit ihren Geschwistern teilen wollen.

11. Festival, Theater & Konzert

Und wenn wir schon bei Erinnerungen sind: Wenn Ihre Schwester Fan einer Band ist, gerne in die Oper, auf Festivals oder ins Theater geht, dann eignen sich Tickets dafür natürlich auch immer. Sind Sie selbst Fan besagter Band oder teilen Sie die Leidenschaft für Kultur, haben Sie selbst auch noch was vom Geschenk, denn Tickets sollten immer im Zweierpack verschenkt werden. Falls nicht, fragen Sie die beste Freundin Ihrer Schwester, welche Aktivität ihr Freude bereitet. Die weiß in der Regel Bescheid und Zeit mit Freunden zu verschenken, ist immer eine gute Idee.

12. Bildband

Den Abschluss macht ein Bildband von David LaChapelle. Der US-amerikanische Fotograf beeindruckt vor allem durch seine provokanten Portraits von Promis. Die Hochglanz-Bildbände machen sich in jeder Wohnung gut und sind ein wahrer Genuss für Fotofans.

