Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach so, manchmal wollen wir unserer Mama mit einem schönen Geschenk Danke sagen. Dafür, dass sie immer da war und da ist. Hier bekommst du Inspiration für Geschenkideen für verschiedene Anlässe.

Gibt es das perfekte Geschenk? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, weil Geschmäcker und Wünsche sehr verschieden sind. Eine Portion Inspiration in Sachen Geschenke schadet allerdings nie und deswegen zeigen wir dir unsere liebsten Favoriten.

Geschenk selber machen

Gutscheine wirken als Geschenk manchmal zu simpel. Der Schein trügt aber, denn du kannst deiner Mutter auf diese Weise ein ganz persönliches Geschenk machen, weil du mit einem Gutschein auf ihre Wünsche eingehen kannst. Optische Unterstützung kann der Gutschein trotzdem vertragen, und deswegen ist die Verpackung umso wichtiger. Es gibt zum Beispiel "Explosionsboxen", die auf den ersten Blick wie schlichte Pappschachteln wirken. In Wirklichkeit bestehen sie aber aus verschiedenen Schichten und können mit Bildern und Texten personalisiert werden. So könnte eine "Explosionsbox" aussehen:



Geschenk zum Geburtstag

Du möchtest deiner Mama ein Geschenk zum Geburtstag machen? Manche Geburtstage werden zu größeren Events als andere, wie zum Beispiel der 50. Geburtstag. Besonders an solchen runden Feiertagen soll es ein persönliches Geschenk sein. Hier kommen zwei Ideen.

Eine simple, aber sehr persönliche Geschenkidee sind die Erzählbücher "Für Mama". Die Bücher verfügen über verschiedene Fragen und Kategorien, die ausgefüllt werden können. Es gibt mehrere Ausführungen, uns gefällt dieses Buch "Für Mama, ein Buch über uns" am besten, in das du selbst schreibst. Darin findest du Kategorien wie "Hierüber musst du immer lachen" oder "So hast du mir immer meine Angst genommen". Wahlweise gibt es auch Bücher, die deine Mama selbst mit Erinnerungen befüllen kann.

Du möchtest nicht selbst schreiben? Die Bestseller Autobiografie von Michelle Obama "Becoming" (hier kannst du das Buch bestellen) erzählt die Lebensgeschichte der ehemaligen First Lady der USA. Obama wird darin persönlich und inspiriert mit ihrer Geschichte unzählige Frauen weltweit. Deswegen ist es eine klare Lese-Empfehlung und ein tolles Geschenk für deine Mama.

Geschenkidee zum 50. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag gibt es häufig eine größere Feier. Alle Verwandten und Freunde kommen zusammen, um deine Mama an diesem besonderen Tag zu feiern. Wie wäre es, denn du dafür sorgst, dass deine Mutter eine schöne Erinnerung an diesen Tag als Geschenk bekommt? Du brauchst dafür nur eine Polaroidkamera und ein Gästebuch. Zu Beginn der Feier machst du die Gäste auf die Kamera aufmerksam und bittest jeden ein Bild von sich zu machen, in das Album einzukleben und einen kleinen Gruß zu hinterlassen. Fertig ist die schöne Erinnerung für deine Mama.

Tipp: Plane ausreichend Fotopapier für deine Polaroidkamera ein, so bist du auf viele Gäste vorbereitet oder auf den Fall, dass ein Schnappschuss mal daneben geht.

Ein Schmuckstück zum Geburtstag zu verschenken gehört zu den Klassikern. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Geschenk weniger Charme hat. Uns gefällt diese Kette mit zwei Herzen. So trägt deine Mutter immer ein Stück von dir bei sich und weiß, dass du an sie denkst.

Last-Minute-Geschenk für Mama

Manchmal kommt es vor, dass der Geburtstag der eigenen Mutter schon so bald ist, dass man sich auf ein Last-Minute-Geschenk verlassen muss. Das heißt aber nicht, dass dieses spontane Geschenk deiner Mama weniger gefallen wird. Tee und schönes Zubehör wie eine dekorative Kanne sind beispielsweise eine super Option, da es sie überall zu kaufen gibt.

Uns gefällt diese Glasteekanne,die du mit exotisch aussehenden Teeblüten kombinieren könntest. Die schönen Blüten gehen im heißen Wasser auf und sorgen für leckeren Geschmack. Durch das transparente Glas kann deine Mama das Erblühen beobachten. Wahlweise könntest du auch ein Stövchen dazu schenken, so bleibt der Tee lange warm.

Geschenk zu Weihnachten

Weihnachten ist "das Fest der Liebe" und das verlangt nach einem persönlichen Geschenk. Wie wäre es, wenn du deiner Mutter – je nachdem wie alt sie ist, beispielsweise 54 – kleine Zettel schreibst und ihr sagst, was du an ihr liebst und was du von ihr für dein Leben gelernt hast? Deine Mama kann an Heiligabend entweder alle Botschaften nacheinander lesen oder sich über das Jahr verteilt immer wieder einen Zettel anschauen. Du brauchst für diese Geschenkidee nur eine schöne Dose, in welcher du die Botschaften aufbewahrst.

Mit einem Augenzwinkern könntest du außerdem warme Socken verschenken, schließlich ist es ein Klischee, dass Kinder von ihren Eltern häufig praktische Geschenke wie Socken bekommen. Den Spieß könntest du nächstes Weihnachten umdrehen. Wenn wir ehrlich sind, dann sind kuschelige Socken aus Wolle im Winter sowieso das einzig Wahre.

