Am 8. Mai ist Muttertag. Du bist auf der Suche nach einem schönen Geschenk für deine Mama? Wir zeigen dir sieben Ideen für Geschenke zum Muttertag, die weniger als 25 Euro kosten.

Geschenke zum Muttertag müssen nicht teuer sein, sondern von Herzen kommen. Ob Blumen, Schokolade oder kleine Geschenke, es zählt, dass du deiner Mutter eine Freude machst. Wer auf der Suche nach einer schönen Kleinigkeit ist, der könnte bei diesen Geschenkideen zum Muttertag fündig werden. Das sind unsere sieben Favoriten.

1. Erinnerungen in der "Explosionsbox"

Der Name dieses Geschenks zum Muttertag klingt schon aufregend. Mit "Explosionsbox" ist eine vielschichtige Box aus Pappkarton gemeint, bei der sich die verschiedenen Ebenen erst beim Öffnen der Box entfalten. Die Schachtel kommt bereits zusammengebaut bei dir an und du kannst sie mit Bildern und Dekorationen zu einem persönlichen Geschenk zum Muttertag verwandeln. Öffnet deine Mutter die Box, dann verstecken sich darin zahlreiche Fotos und gemeinsame Erinnerungen. Wer Lust hat, nicht das übliche Foto zu schenken, der kann mit dieser "Explosionsbox" kreativ werden.

2. Naturkosmetik selber machen

Ein Geschenk zum Muttertag macht noch mehr Freude, wenn es geteilt werden kann. Du könntest mit deiner Mutter zusammen eigene Naturkosmetik herstellen. Wusstest du, dass du sie zu Hause selbst machen kannst? Der große Vorteil ist, dass ihr die Kontrolle über alle Inhaltsstoffe habt und genau das auswählen könnt, was euch gefällt. Du kannst mit deiner Mama eine eigene Creme oder ein selbst kreiertes Peeling herstellen. So könnt ihr Zeit zusammen verbringen, etwas Neues lernen und am Ende eure eigene natürliche Kosmetik in den Händen halten. Als Geschenkidee eignet sich dieses Buch mit vielseitigen Anleitungen für Naturkosmetik bestens.

3. Entspanntes Bad

Viel zu selten nehmen sich Mütter Zeit für sich und gönnen sich eine verdiente Auszeit. Erinnere deine Mutter mit einem Geschenk zum Muttertag daran, dass sie sich Zeit für sich nehmen darf. Als passendes Geschenk eignen sich diese tollen Bade-Öle.

Tipp: Man könnte zu den Bade-Ölen ein bequemes Kissen für die Badewanne dazu schenken.



4. Grüner Daumen

Hat deine Mutter einen Sinn für Pflanzen? Dann wird ihr dieses Geschenk zum Muttertag gefallen. Mit dem coolen Gadget "AvoSeedo"kann deine Mutter ganz einfach zu Hause einen eigenen Avocado-Baum züchten. Sie braucht dafür nur einen Avocadokern. Dank des schlauen Designs, muss sich um die Aufzucht kaum gekümmert werden, der Kern braucht lediglich Wasser.

5. Gemeinsame Zeit

Im stressigen Alltag zwischen Job, Uni und Haushalt, kommt gemeinsame Zeit mit deiner Mutter oft zu kurz. Neben Ausflügen ins Grüne, werden gemeinsame Workshops, wie Keramik bemalen oder Blumensträuße binden, immer beliebter. Vielleicht ist das auch etwas für dich und deine Mama? Auf diese schöne 3-D-Karte kannst du deinen Gutschein schreiben und ihn deiner Mutter überreichen. Natürlich lassen sich Gutscheine auch wunderbar selbst basteln und du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Schlage in jedem Fall ein konkretes Datum vor, so könnt ihr euch beide den Termin freihalten und das Geschenk wirkt wohl überlegt und persönlich.

6. Pflege von Kopf bis Fuß

Zum Muttertag eignen sich schöne Kleinigkeiten. Uns gefällt dieses Probe-Set der Naturkosmetik-Marke Burt's Bees. Den Namen verdanken die Produkte, Imker Burt, der vor circa 30 Jahren im US-Bundesstaat Main anfing aus dem überschüssigen Bienenwachs Kerzen herzustellen. Seitdem hat sich das Sortiment um zahlreiche Produkte erweitert. Im Geschenk-Set findest du eine Reinigungscreme, eine Handcreme, Körperpflege, Lippenpflege und Creme für die Füße.

7. "Für Mama"

Bei diesem Geschenk zum Muttertag musst du etwas Vorbereitungszeit einplanen. Im Buch "Für Mama" finden sich viele Seiten, die sich von dir ausfüllen lassen. So kannst du Fragen beantworten zu den Themen "Erinnerungen an meine Kindheit", "Über die besondere Person, die du bist", "Wofür ich dir dankbar bin" und "Wünsche und Träume für uns beide". Das Ausfüllen erfordert etwas Zeit, aber das Geschenk könnte kaum persönlicher sein und deine Mutter wird lange Freude an diesem Geschenk haben.

