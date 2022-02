Ob Geburtstagsgeschenk oder kleines Mitbringsel, du bist auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für eine Freundin? Wir zeigen dir unsere acht Geschenk-Favoriten unter 25 Euro.

Wer im Netz nach Geschenken für Frauen sucht, der wird viel Schmuck und Kosmetik finden. Wir haben uns auf die Suche nach Alternativen gemacht und zeigen dir hier acht originelle Geschenke-Ideen unter 25 Euro.

1. Besondere Gewürze für Hobby-Köche

Salz und Pfeffer hat deine Freundin wahrscheinlich im Gewürzregal stehen. Es gibt aber bestimmt viele ausgefallene Gewürz-Kombinationen, die sie noch nicht hat. Dieses kleine Geschenk ist für jeden etwas, der gerne kocht. Wir würden am liebsten das Gewürz Avocado Topping probieren!

Hier kannst du es online finden.

2. Krimi-Dinner

Gemeinsame Zeit zu verschenken, ist immer besonders persönlich. Hast du schon einmal an einem Krimi-Dinner teilgenommen? Du spielst gemeinsam mit Freunden ein Rollenspiel. Jeder bekommt vorab eine Rolle zugeteilt, die die anderen Mitspieler nicht kennen. Jede Figur hat ihre Geheimnisse und möchte das Aufklären eines Verbrechens fördern oder behindern.

Hier gibt es ein spannendes Krimi-Dinner für fünf bis acht Spieler.

3. Teeblumen



Du willst eine Tee-Liebhaberin beschenken? Teeblumen könnten eine schöne Option sein. Die kleinen Sträuße werden ins heiße Teewasser dazu gegeben. Sie erblühen im Wasser und geben dem Tee seinen Geschmack. Passend dazu könntest du schöne Teegläser oder eine Glas-Teekanne verschenken.

Ein Set aus sechs Sträußen gibt es hier.

4. Weinflaschen-Regal



Gemeinsam einen Wein trinken, das passt immer, allerdings passen die Weinflaschen nicht in jede Küche. Ein praktisches Weinflaschen-Regal könnte das Platz-Problem lösen. Optisch macht das kleine Regal auch etwas her und bietet ausreichend Stauraum für neun Flaschen.

Hier kannst du das Weinflaschen-Regal finden.

5. Reise-Kulturtasche



Deine Freundin plant demnächst eine Reise? Cremes, Puder und Co. zu verstauen, ist gar nicht so einfach. Die Produkte sollten sicher verpackt werden und beim Transport nicht kaputt gehen. Diese wasserdichte und gepolsterte Kulturtasche ist ideal für Reisen.

Hier gibt es die Reise-Kulturtasche.

6. Handy-Halterung



Diese Geschenk-Idee ist super praktisch, denn deine Freundin kann ihr Handy mit diesem Stativ überall nutzen. Das biegsame Material erlaubt es, das Stativ an verschiedenen Orten zu befestigen. Wer gerne mit dem Handy filmt, der kann sein Telefon mit dem Gadget stabilisieren. So ist es immer einsatzbereit und kann leicht an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Das Handy-Stativ gibt es hier.

7. "6-Minuten-Tagebuch"



Dieses kleine Geschenk für deine Freundin soll dabei helfen, das Leben bewusster zu leben. Oft lässt der Alltag wenig Platz für ein kurzes Innehalten. Das "6-Minuten-Tagebuch" stellt dem Beschenkten einfache Fragen und regt zum Nachdenken an. Die sechs Minuten zum Ausfüllen des Tagebuchs kosten wenig Zeit und Mühe.

Hier findest du das Tagebuch.

8. Kakteen selber züchten



Kakteen sind auch für Menschen geeignet, die keinen grünen Daumen haben, da sie wenig gegossen werden müssen. Mit diesem Kaktus-Aufzucht-Set kann deine Freundin ihre eigenen Kakteen zu Hause züchten. Dazu könntest du schöne Blumentöpfe schenken.

Hier gibt es das Aufzucht-Set.



