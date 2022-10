von Anna Scheibe Ob zu Ostern, an Weihnachten oder zum Geburtstag: Steht ein feierlicher Anlass bevor, möchten wir lieben Menschen eine kleine Freude bereiten – und zwar in Form von mehr oder weniger sinnvollen Geschenken.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer stärker an Bedeutung – nicht nur in der Politik und Wissenschaft, sondern auch in privaten Haushalten. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der Quantität oftmals vor Qualität kommt. Das gilt insbesondere für Produkte, die billig in der Anschaffung sind, aber wenig bis gar nicht umweltfreundlich produziert wurden. Möchten Sie Ihrer Frau oder Freundin, Schwester oder Kollegin also etwas schenken, das nachhaltig hergestellt wurde, finden Sie in der folgenden Liste die passende Inspiration.

1. Recyceltes Geschenkpapier

Hierbei handelt es sich natürlich um kein Geschenk, sollte im Sinne der Nachhaltigkeit jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Denn Fakt ist: beschichtetes Geschenkpapier (vor allem Glänzendes) gehört nicht in den Papiermüll, da es Kunststoff enthält. Deutlich nachhaltiger und besser für die Umwelt ist daher Recycling-Papier, in das Sie Ihr Geschenk einwickeln können.

2. Ring aus Holz

Möchten Sie einen besonderen Menschen mit einem besonderen Schmuckstück überraschen, empfehlen wir Ihnen diesen 13 Millimeter breiten Ring aus regionalem Apfelholz. Er wurde von Hand gedrechselt, fein geschliffen und mit natürlichem Öl behandelt. Achten Sie jedoch auf die Maße: Der Durchmesser liegt bei ca. 21 Millimetern (von innen) und 26 Millimetern (von außen).

3. Portemonnaie aus Kork

Affiliate Link -13% Boshiho Veganes Portemonnaie aus Kork Jetzt shoppen 27,99 € 31,99 €

Nachhaltige Geschenke für Frauen gibt es viele, besonders praktisch und schön zugleich finden wir dieses Portemonnaie aus Naturkork: Es besteht nicht nur aus umweltfreundlichen und veganen Materialien, sondern ist langlebig, flexibel und schmutzabweisend. Zudem besitzt die Geldbörse eine integrierte RFID-Blocking-Funktion, sodass Bankkarten nicht ausspioniert werden können.

4. Langarmshirt aus Bio-Baumwolle

Affiliate Link Langarmshirt aus zertifizierter Bio-Baumwolle Jetzt shoppen 16,99 €

Viele Frauen interessieren sich für Mode, legen aber weniger Wert auf fair gehandelte Materialien. Möchten Sie jemandem ein nachhaltig produziertes Oberteil schenken, sollten Sie auf zertifizierte Textilien setzen: Dieses gestreifte Langarmshirt mit Rundhals-Ausschnitt zum Beispiel besteht zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle. Es ist in den Größen 32 bis 52 erhältlich.

5. Einpflanzbare Bleistifte

Affiliate Link -20% Bleistifte mit Blumen-, Kräuter- und Gemüsesamen Jetzt shoppen 7,95 € 9,95 €

Laut Anbieter wurden diese Bleistifte unter Verwendung nachhaltiger Produktionsverfahren hergestellt. Sie sind zu 100 Prozent umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Besonders schön an diesem Geschenk ist die Tatsache, dass die Stifte Blumen-, Kräuter- und Gemüsesamen enthalten: Nachdem Sie die Mienen aufgebraucht haben, werden die Überreste einfach eingepflanzt.

6. Ein Stück Regenwald

Affiliate Link Ein Stück Regenwald in Costa-Rica Jetzt shoppen 39,90 €

Obwohl der Regenwald maßgeblichen Einfluss auf unser Klima hat, stirbt er: Laut WWF wurden in den letzten Jahrzehnten bereits 20 Prozent der "grünen Lunge" zerstört. Umso wertvoller ist diese Idee: Verschenken Sie ein Stück Regenwald, genauer gesagt einen Quadratmeter – zum Schutz von Flora und Fauna. Der Anbieter kooperiert hier mit einer bekannten Naturschutzorganisation.

7. Kokosnuss-Schalen

Affiliate Link -25% pandoo Kokosnuss-Schalen 2er Set Jetzt shoppen 14,99 € 19,99 €

Ein Nebenprodukt, das normalerweise im Müll landen würde, endet in stilvollen wie praktischen Schalen aus alten Kokosnüssen. Die dazu passenden Löffel wurden aus dem Stamm der Kokospalme gefertigt – alles von Hand gefertigt, versteht sich. Das Set ist nach Herstellerangaben wiederverwendbar, robust und leicht. Somit ein ideales wie nachhaltiges Geschenk zum Picknicken.

8. Holz-Untersetzer

Affiliate Link Untersetzer aus Olivenholz ~ natürlich & nachhaltig Jetzt shoppen 39,99 €

Obwohl es sich um ein Naturprodukt handelt, ist Holz nicht automatisch nachhaltig. Umso wichtiger ist es, beim Kauf auf verschiedene Faktoren zu achten – wie etwa die Baumart, die Herkunft und den Einsatz. In diesem Fall stammt das Olivenholz von Bäumen, die keine Früchte mehr tragen. Anstatt es zu verbrennen, wurden daraus dekorative Untersetzer für Gläser gefertigt.

