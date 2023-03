Ob für die beste Freundin, die Ehefrau oder die geliebte Mutter: An Ostern werden auch viele Frauen beschenkt

von Anna Scheibe Obwohl Ostern ein wiederkehrendes Fest ist, werden die meisten Geschenke anlässlich des Feiertages spontan gekauft. Ob es an der Zeit oder mangelnden Ideen liegt, ist nicht bekannt. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit für jemand Besonderen sind, werden Sie hier vielleicht fündig.

Wenn Sie nicht zu den 61 Prozent gehören, die – laut einer aktuellen Statistik – ihre Geschenke zum Osterfest eher spontan kaufen, sind Sie möglicherweise schon jetzt auf der Suche nach einer kleinen Aufmerksamkeit für eine besondere Frau. Unabhängig davon, ob Sie Ihre bessere Hälfte oder Schwester, Tante oder Cousine, (beste) Freundin oder Partnerin beschenken wollen: Die folgenden zehn Tipps bieten Ihnen ein buntes Potpourri an Geschenkideen, die sich rund um das Thema Ostern drehen. Hier finden Sie möglicherweise die passende Inspiration.

1. Blumige Grüße

Affiliate Link Hasige Grüße Saatkugeln Jetzt shoppen 16,90 €

Blumen sind ein beliebtes Geschenk, auch zu Ostern. Leider hält sich ein Strauß nur kurze Zeit – und nützt unseren Bienen quasi gar nichts. Warum also nicht einen hasigen Gruß verschenken, der heimisches Saatgut (z.B. Bienenweide, Goldmohn, Schleierkraut, Sonnenblumen u.v.m.) beinhaltet? Die Samenkugeln halten zwei Jahre lang und können ab Ende März ausgesät werden.

2. Oster-Gewürzbox

Affiliate Link Just Spices Oster Gewürzbox (6er Set) Jetzt shoppen 29,99 €

Pünktlich zum bevorstehenden Fest hat Just Spices ein passendes Geschenk in sein Sortiment aufgenommen: Eine Oster-Gewürzbox, die sechs unterschiedliche Sorten aus natürlichen Zutaten umfasst – von herzhaft bis süß: Rotes Pesto Gewürz, Italian Alrounder und Sweet Love sind in dem Set enthalten, genauso wie drei beliebte Bestseller (Meat Allrounder, Rührei-Gewürz, Avocado Topping).

3. Notizbuch

Affiliate Link Notizbuch "Ich hoffe du hast nix anderes erwartet" Jetzt shoppen 5,95 €

Kennen Sie das auch? Es gibt mit zunehmendem Alter immer mehr Menschen, die quasi wunschlos glücklich sind. Sie zu beschenken ist eine große Herausforderung – aus dem Grund richtet sich dieses Oster-Notizbuch mit Hasenohren an alle "Frauen, die sich nix kaufen und keine Wünsche haben". Das DIN A5 große Blanko-Heft enthält 100 leere Seiten, die mit Leben gefüllt werden sollen.

4. Hasen-Nudeln

Statt bunte Eier an Ostern zu verschenken, können Sie es auch mit gefärbten Nudeln in Hasenform aus Hartweizengries versuchen. Die Verpackung fasst 250 Gramm Inhalt, der für mindestens zwei Personen reicht. Das Besondere ist zudem der – zugegeben etwas kitschige – Aufkleber, der mit folgendem Spruch versehen ist: "Für den süßesten Hasen" in Kombination mit einem Wunschnamen.

5. Osterkranz

Affiliate Link Dekokranz Ostern Natura, 30 cm Jetzt shoppen 17,99 €

Ein bisschen Deko zu Ostern hat noch niemandem geschadet. Wenn Sie eine besondere Frau kennen und beschenken wollen, die großen Wert auf eine saisonal passende Einrichtung legt, ist ein natürlicher Osterkranz zum Aufhängen und Hinlegen (oder Anlehnen) genau das Richtige: Er besteht meist aus verschiedenen Deko-Eiern, Textilblättern und Naturmaterial.

6. Osterei-Pralinen

Affiliate Link Happy Easter Eggs - Osterei-Pralinen Jetzt shoppen 12,99 €

Wenn es doch etwas Süßes sein soll, können Sie auch diese thematisch passende Nascherei verschenken: Das Set enthält sechs verschiedene Ostereier aus Vollmilch-, Zartbitter- und weißer Schokolade (manche können Alkohol enthalten). Laut Hersteller wurden die Pralinen in liebevoller Handarbeit gefertigt.

7. Froh-Secco

Trinken Sie mit Ihrer Mama, (besten) Freundin oder Ehefrau gerne mal etwas Spritziges mit Alkohol? Dann können Sie diesen trockenen White Frizzante Secco à 200 Milliliter zu Ostern verschenken: Nicht nur das Design dreht sich um das bevorstehende Fest, sondern auch die Aufschrift: Froh-Secco – inklusive Wunschnamen der zu beschenkenden Person.

8. Oster-Sudoku

Affiliate Link Frohe Ostern Sudoku Buch Jetzt shoppen 6,99 €

Ein ebenso schönes wie praktisches Geschenk für Rätselfreunde ist dieses knifflige Sudoku-Buch im Oster-Design. Darin finden sich 150 Sudokus in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen (inklusive Lösungen), die zwar alle nichts mit Ostern an sich zu tun haben – aber darum geht es beim Ausfüllen der leeren Felder auch gar nicht. Nur Spaß machen soll es.

9. XXL Schokolade

Affiliate Link Riesen Milka Schokoladentafel personalisiert Jetzt shoppen 29,95 €

Warum neun Tafeln feinster Schokolade einzeln verschenken, wenn man daraus auch ein XXL-Geschenk machen kann? Zusammen verpackt wiegt die Riesen-Milka stolze 900 Gramm und beinhaltet folgende Sorten: dreimal Oreo, dreimal Haselnuss und dreimal Karamell. Obendrein kann die Tafel mit einer Botschaft inklusive Namen personalisiert werden.

10. Toy Bunny

Achtung, jetzt wird’s noch einmal schlüpfrig: Denn bei diesem niedlichen Häschen handelt es sich um ein kleines Sexspielzeug aus hautfreundlichem Silikon für Frauen, das nicht nur wasserdicht ist, sondern auch vibrieren kann. Aufgrund seiner geringen Größe passt das Bunny-Spielzeug in jede Handtasche und ist ein idealer Begleiter auf Reisen.

