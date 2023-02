Am 14. Februar begehen Paare weltweit den Valentinstag und nehmen dies zum Anlass, sich gegenseitig kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. Sie suchen noch Inspiration? Hier finden Sie zehn romantische Ideen.

Verliebte beginnen sich so langsam Gedanken zu machen, denn am 14. Februar ist Valentinstag und das richtige Geschenk, will wohl überlegt sein. Am Tag der Liebe haben Paare die Möglichkeit, ihre Beziehung zu feiern und kleine Gesten sprechen zu lassen. Dabei gilt: Jeder entscheidet selbst, was zur Partnerschaft passt, ob das die roten Rosen sind oder ein spontaner Wochenendtrip. Hier finden Sie Inspiration für klassische und originelle Geschenke zum Valentinstag.

1. Hält länger als Schnittblumen

Es müssen nicht immer die klassischen roten Rosen sein. Diese Pop-Up Karte entfaltet beim Aufklappen einen Strauß roter Rosen aus Papier. Versehen mit einer persönlichen Nachricht, ist die besondere Karte ein schönes Valentinstags-Geschenk für Ihre Liebste.

2. Erblühender Tee

Blumen gibt es in zahlreichen Varianten, so auch als Teeblumen. Es handelt sich um kleine Sträuße aus Tee, die erst im heißen Wasser erblühen und für einen Hingucker sorgen. Das Schauspiel lässt sich am besten in einer Glasteekanne beobachten. Falls Ihre Partnerin noch keine hat, könnte eine Teekanne aus Glas eine Ergänzung zu den Teeblumen sein.

3. Kreative Liebeserklärung

Sie möchten Ihrer Partnerin ein individuelles Geschenk machen, aber können wenig bis gar nicht basteln? Es gibt zum Glück praktische "Explosionsboxen", die aus mehreren Schichten schwarzer Pappe bestehen und Platz für zahlreiche kleine Fotos und Texte bieten. In der Mitte ist außerdem ein Geschenkkarton platziert, der bei Bedarf zusätzlich mit einem kleinen Präsent gefüllt werden kann.

4. Trauen Sie sich was

Zweisamkeit ist in einer Partnerschaft wichtig, das gilt besonders für die gemeinsame Zeit im Schlafzimmer. Langjährige Beziehungen müssen die Herausforderung des Alltags meistern und nicht selten kehrt nach einigen Jahren der Alltagstrott ein. Bleiben Sie neugierig und trauen Sie sich gemeinsam etwas Neues. Passend zum romantischen Valentinstag, könnten Sie das Experiment mit diesem Paar-Vibrator starten und einen neuen Twist ins Liebesleben bringen.

5. Gute Gespräche

Auch der persönliche Austausch kann im Alltag zu kurz kommen. Bedingt durch die Digitalisierung, verbringen manche Paare mehr schweigende Zeit nebeneinander am Smartphone, als qualitative Zeit gemeinsam. Intensive Gespräche, fernab von Alltagsthemen, sind daher wichtig und können eine Beziehung intensivieren sowie auffrischen. Hilfreich kann dieses Erzählspiel sein, es enthält interessante Fragen, auf die Sie eventuell nicht selbst kommen würden.

6. Schmuck-Klassiker

Der Valentinstag ist nicht nur für rote Rosen bekannt, auch Schmuck wird gern verschenkt. Passend zum Liebes-Motto gibt es zahlreiche Ketten, Armbänder und Ringe mit romantischen Verzierungen. Wer nicht das klassische Herz haben möchte, könnte diese Kette mit Herz verschenken — als Zeichen von Verbundenheit und Liebe.

Tipp: Gravierte Geschenke bekommen eine persönliche Note. Insbesondere Schmuck eignet sich ideal für eine schöne Gravur, beispielsweise mit der Verewigung des Kennenlern- oder Hochzeitstags.

7. Wohlverdiente Entspannung

Am Tag der Liebe können Sie die Chance nutzen, Ihrer Partnerin etwas Gutes zu tun. Wohlverdiente Ruhe und Wellness gehören dazu. Badeöle sind eine schöne Möglichkeit, sich einen Moment Auszeit zu gönnen und ideal als Valentinstags-Geschenk geeignet. Wer am Valentinstag nicht allein baden will, kann selbstverständlich auch zusammen einen Ausflug in die Badewanne machen.

8. Massage für zuhause

Nicht nur Baden kann entspannen, auch Massagen sind sehr wohltuend. Eine Idee wäre es, am Valentinstag gemeinsam zu einer schönen Paar-Massage zu gehen, eine andere Idee könnte es sein, die Massage direkt nach Hause zu holen. Optimal geeignet sind dafür angenehme Massagekissen mit Wärme-Funktion (Shiatsu). Der große Vorteil: Ihre Partnerin kann, so oft sie will, eine Massage genießen — ganz bequem zuhause.

9. Zeitreise

Gehen Sie gemeinsam auf eine Zeitreise durch Ihre Beziehung. Wer schon Jahre lang ein Paar ist, der teilt viele gemeinsame Erinnerungen. Nehmen Sie sich die Zeit und suchen Sie die wichtigsten Momente in Bildern zusammen, um sie in ein Fotoalbum einzukleben. Besonders in Zeiten der Digitalisierung kommen Erinnerungen zum Anfassen viel zu kurz, weil jedes Foto auf dem Smartphone gespeichert wird und im digitalen Nirvana verschwindet. Ein Album hat wesentlich mehr Charme, als zusammen über das Display des Smartphones zu wischen.

10. Pläne schmieden

Es gibt Dinge im Leben, die hat man noch nie — oder viel zu lange schon, nicht mehr getan. Deswegen wird es Zeit frischen Wind in die Beziehung zu bringen. Inspiration liefert das Buch "Bucket List für Paare" mit 111 Ideen für lustige, erotische und abenteuerliche Aktionen.

Das perfekte Geschenk zum Valentinstag

Jede Beziehung ist anders und so unterschiedlich sind auch die Geschenk-Wünsche der Partnerin. Die schönsten Geschenke machen Sie, wenn Sie Ihre Frau oder Lebensgefährtin gut kennen, zuhören und ihr Wünsche erfüllen, von denen sie schon lange Zeit spricht. Für zukünftige Valentinstage, Geburtstage oder auch Weihnachten, lohnt sich eine geheime Liste, auf die Sie alle Wünsche notieren, die Sie im Alltag aufschnappen. So herrscht nie wieder Ratlosigkeit über das perfekte Geschenk.

