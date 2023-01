Am Valentinstag werden viele Frauen von ihren Partnern beschenkt

von Anna Scheibe Ein wiederkehrendes Ereignis, das viele Männer zum Anlass nehmen, ihrer besseren Hälfte eine kleine Freude zu bereiten: der Valentinstag. Ob bunter Blumenstrauß oder ausgefallenes Abenteuer – hier finden Sie zehn Geschenkideen für die Freundin.

Einer Umfrage zur Folge halten Männer (72 Prozent) wie Frauen (88 Prozent) einen Restaurantbesuch für das beliebteste Geschenk zum Valentinstag. In Zeiten der Corona-Krise haben die gastronomischen Betriebe jedoch geschlossen. Zum Glück gibt es noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten für romantische Gesten. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen klassischen Liebesbeweis wie Blumen, Pralinen oder Schmuck entscheiden – oder auf ein modernes Geschenk setzen. Im Folgenden finden Sie ein buntes Potpourri aus beiden Kategorien.

1. Blumenstrauß

Ein klassisches Geschenk zum Valentinstag ist der Blumenstrauß – genauer gesagt sind es rote Rosen als Symbol der Liebe. In der Blumensprache stehen aber auch beispielsweise pinkfarbene Blüten für Zuneigung, Lebensfreude, Wärme und zärtliche Gefühle. Es muss also nicht immer der Klassiker sein, immerhin gibt eine große Auswahl wunderschöner Sträuße (zum Beispiel von Blume2000). Hier gibt es passende Modelle.

2. Zeit zu zweit

Gehen Ihnen auch manchmal die Ideen aus, wohin Sie Ihre Freundin noch ausführen könnten? Dann bietet dieses Buch die passende Inspiration: Es beinhaltet 99 romantische wie verrückte Ideen für ein Leben zu zweit. Um die gemeinsamen Erinnerungen anschließend festzuhalten, finden Sie auf den Seiten kleine Kästchen zum Abhaken – oder auch leere Stellen, um darauf kleine Anekdoten über das Erlebte festzuhalten. Das Buch gibt es hier.

3. Losbox

Auch bei diesem Geschenk für die Freundin zum Valentinstag geht es in erster Linie darum, Zeit zu zweit zu verbringen – und sich mithilfe von 50 verschiedenen Losen unvergessliche Augenblicke zu schaffen. Sei es durch Liebesbeweise oder Verwöhnmomente, aber auch Anregungen für gemeinsame Erlebnisse. Auf dem einen oder anderen Los stehen auch "nur" Fragen, mit denen Paare spielerisch ins Gespräch kommen sollen. Die Losbox gibt es hier.

4. Damenuhr

Manchmal soll ein Geschenk auch einfach nur praktisch und schön sein – wie zum Beispiel diese moderne Damenuhr aus Edelstahl von dem angesagten Trendlabel Liebeskind Berlin. Sie ist in vier Farben (Schwarz, Rosé, Gold und Silber) erhältlich und besitzt eine Wasserdichte von fünf Bar, sprich sie ist für jeden Regenschauer gewappnet. Die Damenuhr gibt es hier.

5. Glückskekse

Essen Sie und Ihre Freundin auch so gerne Glückskekse? Dann verschenken Sie doch eine ganze Box davon zum Valentinstag. Das Besondere daran ist: Jeder Keks enthält ein Kompliment, das Ihrer Partnerin den Tag versüßen soll – und obendrein natürlich auch noch gegessen werden kann. Die Kekse gibt es hier.

6. Erlebnisbox

Sie wollen mal wieder etwas mit Ihrer Freundin erleben? Dann ist die Erlebnisbox von Jochen Schweizer genau das Richtige für Sie. Wählen Sie zwischen einem von 1000 Möglichkeiten in Deutschland ein Abenteuer aus, das Sie zu zweit bestreiten wollen: zum Beispiel Canyoning, Tandem Bungee oder Alpaka Trekking. Der Gutschein ist drei Jahre lang gültig, sodass Sie genug Zeit haben, das gemeinsame Erlebnis zu planen. Die Box gibt es hier.

7. Lutscher

Ist Ihre Freundin eine Naschkatze? Dann schenken Sie Ihr doch einen Blumenstrauß der etwas anderen Art: Dieses Modell besteht nur aus Chupa-Chups-Lutschern in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen (Orange, Erdbeere, Apfel, Wassermelone, Kirsche und Zitrone). Und das Beste daran ist – der süße Strauß hält sich deutlich länger als ein echter. Den Blumenstrauß gibt es hier.

8. Liebesbeweis

Achtung, jetzt wird es richtig kitschig: Wenn Sie Ihrer Freundin am liebsten jeden Tag Komplimente machen oder ihr sagen wollen, dass Sie sie lieben (aber nicht immer zugegen sind), können Sie diese Liebesmaschine einsetzen. Darauf können bis zu 16 unterschiedliche Liebesbekundungen aufgenommen werden, die sich Ihre bessere Hälfte per Knopfdruck jederzeit und beliebig oft anhören kann. Die Maschine gibt es hier.

9. Paarspiel

Aufgrund der häuslichen Isolation, in die sich viele Haushalte derzeit freiwillig begeben, liegen Gesellschaftsspiele wieder voll im Trend. In dieser Version werden Paare dazu aufgefordert: "Erzählt euch mehr". In dem Frage- und Antwortspiel geht es darum, tiefgründige Gespräche zwischen zwei Liebenden zu fordern und zu fördern. Zeit genug haben die meisten dafür gerade allemal, seine Freundin (noch) besser kennenzulernen. Hier gibt es das Spiel.

10. Yogahose

Wenn Ihre Freundin eher der sportliche Typ ist und zum Beispiel gerne Yoga-Übungen (im Kurs oder zu Hause) macht, könnten Sie Ihr das passende Zubehör schenken. Von der nicht ganz günstigen Sporthose über eine Yogamatte bis hin zum Yogablock oder Yogasocken gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Accessoires für diese beliebte Sportart. Die Yogahose gibt es hier.

