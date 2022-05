Haustierbesitzern wird nachgesagt, eine tiefe Verbundenheit zu ihren Tieren zu empfinden. Kaum verwunderlich ist es daher, dass es eine große Auswahl passender Geschenke für Tierliebhaber gibt. Hier kommen zehn Ideen speziell für Hundebesitzer.

Hundebesitzer sind in der Regel gut ausgestattet und investieren nicht nur Zeit, sondern auch Geld in ihre Tiere. Daher ist es unter Umständen gar nicht so leicht, einen Hundebesitzer zu beschenken, schließlich soll er das Geschenk nicht bereits in dreifacher Ausführung besitzen. Hier finden Sie zehn originelle und sinnvolle Geschenke für Hundebesitzer — für Herrchen/Frauchen und den geliebten Vierbeiner.

Geschenke für den Hundebesitzer

Hunde-Fans haben Freude an Geschenken, die themenverwandt mit ihren Haustieren sind und eine Portion Humor dürfte dem Geschenk auch nicht schaden.

1. Schnappschüsse

Welche Verrenkungen Hunde machen, wenn ein Leckerli durch die Luft fliegt, das zeigt das humorvolle Buch "Schnappschüsse". Der Fotograf Christian Vieler hält in seinen Bildern den kurzen Moment fest, in welchem Hunde versuchen, das Leckerli zu schnappen.

2. Tierische Socken

Diese Hunde-Socken lassen das Herz von Hundeliebhabern höher schlagen. Das Material besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und soll daher einen hohen Tragekomfort bieten.

3. Französische Bulldogge als Tasse

Für Freude im Alltag dürfte diese Hundetasse sorgen. Beim täglichen Kaffee am Morgen schaut zukünftig diese französische Bulldogge den Hunde-Fan mit einem klassischen Hundeblick an.

4. Ugly Christmas Sweater

Wer auf der Suche nach einem passenden Last-Minute-Geschenk für Hundebesitzer ist, der landet zur Weihnachtszeit mit diesem Ugly Christmas Sweater mit Dackel-Motiv einen Treffer. Den Pullover gibt es für Männer und Frauen.

5. Jogging-Hundeleine

Sportliche Hundebesitzer nehmen ihren Hund gerne mit zum Joggen. So kann der Bewegungsdrang des Hundes praktisch mit den eigenen Gewohnheiten kombiniert werden. Unpraktisch ist dabei allerdings eine klassische Leine, die in der Hand gehalten werden muss. Besser geeignet ist diese Jogging-Leine, denn sie wird um die Hüfte getragen und ist elastisch.

Geschenke für den Hund

Es gibt nicht nur schöne Geschenke für den Zweibeiner, sondern auch für den Vierbeiner. Sinnvolle Geschenke kommen besonders gut an.

Hundebesitzer fühlen sich sehr verbunden mit ihren Tieren © Eric Ward / Unsplash

6. Haare überall

Jeder Hundebesitzer weiß, die richtige Fellpflege des Hundes ist wichtig. Viele Hunderassen besitzen längeres Fell sowie üppige Unterwolle. Das Ausbürsten der Haare und das Entfernen von Kletten gehört zur Pflegeroutine. Als Geschenk eignet sich daher ideal eine praktische Fellbürste.

Da nicht alle Hundehaare in der Bürste landen und Hunde bekanntlich zahlreiche Haare verlieren, brauchen Hundebesitzer eine Tierhaarbürste, die das Entfernen der Haare auf Sofa und Co. erleichtert.

7. LED-Halsband

In der kalten Jahreszeit wird es früh dunkel und spät hell, so müssen Hundebesitzer täglich in der Dunkelheit Gassi gehen. Sobald der Hund sich weiter entfernt oder einen Abstecher ins Gebüsch macht, ist es kaum möglich, ihn zu sehen. Deswegen kann ein praktisches LED-Leuchthalsband Hundebesitzern im Winter dabei helfen, ihre Hunde nicht aus den Augen zu verlieren.

8. Beliebtes Hundespielzeug

Hunde lieben es Bällen nachzujagen und ihr Talent des Apportierens unter Beweis stellen zu können. Der Verschleiß solcher Hundespielzeuge kann allerdings groß sein, da das Material strapazierfähig sein muss. Dieser Ball aus Naturkautschuk soll hoch springen können, schwimmfähig und leicht zu reinigen sein.

9. GPS-Tracker

Es kommt vor, dass Hunde weglaufen und die Suche nach ihnen viel Zeit und Nerven in Anspruch nimmt. Insbesondere wenn Hunde auf Wildtiere treffen, kann der Jagdinstinkt einsetzen, sodass die beste Erziehung nicht hilft. Wem der Hund schon entlaufen ist, der weiß, mit welcher Sorge das einhergeht. Ein praktischer GPS-Sender beruhigt Hundebesitzer und ist eine praktische Geschenkidee.

10. Kauspielzeug

Kauspielzeug wirkt sich positiv auf den Speichelfluss und die Zahnpflege des Hundes aus. Beim "Kong" soll es sich um ein mental anregendes Spielzeug handeln, das die natürlichen Instinkte des Hundes fordert.

