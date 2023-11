Sie sind auf der Suche nach einer Aufmerksamkeit für jemanden, der Kaffee liebt? Welche Geschenke sich für Kaffeeliebhaber eignen, lesen Sie hier.

Ein Geschenk zu finden, über das sich jemand wirklich von Herzen freut und das genau zum Geschmack des oder der zu Beschenkenden passt, ist gar nicht so einfach. Wenn Sie allerdings wissen, dass es sich um einen Kaffeeliebhaber handelt, haben wir tolle Ideen für passende Geschenke parat.

1. Idee: Kaffeemaschine

Na klar, wer guten Kaffee trinken möchte, braucht natürlich neben den passenden Kaffeebohnen auch das passende Gerät. Eine Siebträgermaschine kann daher genau das richtige Geschenk für Kaffeeliebhaber sein − vorausgesetzt, man möchte so viel Geld ausgeben. Oder man tut sich mit anderen zusammen. Wer es noch unkomplizierter möchte, kann auch zu einem Kaffeevollautomaten greifen, den es mittlerweile schon recht erschwinglich zu kaufen gibt. Bestenfalls mit Milchaufschäumer für mehr Varianz. Oder, wenn es einfach nur (viel) Filterkaffee sein soll, können Sie zu einem praktischen Modell mit Zeitschaltuhr greifen.

2. Idee: Kaffeebohnen

Die zweite Komponente für guten Kaffee ist natürlich die richtige Bohnenauswahl. Dabei sollten Sie sich, um passende Geschenke für Kaffeeliebhaber zu finden, über den Geschmack des oder der zu Beschenkenden informieren: Mag er oder sie lieber fruchtige oder schokoladige Noten? Lieber kräftigen Espresso oder cremigen Kaffee? Danach sollten Sie die Kaffeebohnen auswählen.

3. Idee: Milchaufschäumer

Für diejenigen, die entweder keinen Kaffeevollautomaten mit Milchaufschäumer haben, oder für die, die gerne mit der Menge des Milchschaums variieren, ist ein Milchaufschäumer auch eine gute Idee. Es gibt zum Beispiel Modelle, die jegliche (Pflanzen-)Milch schaumig-fest rühren − und zwar sowohl heiß als auch kalt. Ein praktisches Geschenk für Kaffeeliebhaber, das vielseitig verwendbar ist.

4. Idee: Kaffeesirup

Für alle, die ihren Kaffee gern mit etwas Geschmack trinken, ist auch ein Gewürz oder Sirup eine prima Geschenkidee. Besonders für Geschenke für Kaffeeliebhaber bieten sich Sets mit unterschiedlichen Sorten von Sirup an. So treffen Sie den Geschmack ganz sicher und man kann sich noch durch Neues probieren.

5. Idee: Kaffee mit Schuss

Wenn der oder die zu Beschenkende gern ab und zu Kaffee mit Schuss trinkt, können Sie die Geschenke für Kaffeeliebhaber daran anpassen. In unserer Bilderstrecke finden Sie Rezepte für Kaffee mit Schuss. Eine beliebte Variante ist der Espresso Martini. Dazu benötigen Sie 60 ml Rum (zum Beispiel den Zacapa 23), 45 ml Espresso und 8 ml Zuckersirup. Wahlweise geht auch Whisky. Die Zutaten können Sie prima in einem Geschenkkorb verschenken. Das ist optisch ein Highlight und eine ausgefallene Idee. Der Rum eignet sich dabei auch für einen Pharisäer, der mit Kaffee, Rum, Schlagsahne und Zucker zubereitet wird.

6. Idee: Kaffeedose

Um Kaffee, egal ob Bohnen oder Pulver, frisch und aromatisch zu halten, ist eine hochwertige Dose unabdingbar. Und die eignet sich natürlich auch ideal als Geschenkidee für Kaffeeliebhaber. Bestenfalls ist sie aus Edelstahl, um das Aroma zu erhalten, und sollte gut verschließbar sein.

7. Idee: Kaffeetasse

Der Kaffee lässt sich noch mehr genießen, wenn er sich in einer Kaffeetasse befindet, die sich gut anfühlt und die man gern ansieht und aus dem Schrank holt. Zudem erinnert sich der oder die zu Beschenkende an die nette Geste, sobald sie aus der Tasse trinkt. Verschenkt werden kann sie zum Beispiel gemeinsam mit Pralinen, Gewürzen wie Zimt und anderen Kleinigkeiten, die ansehnlich in der Tasse Platz finden können.

Übrigens auch eine tolle Idee als Zusatzgeschenk: Verschenken Sie zusätzlich zur Tasse noch Kollagenpulver für einen sogenannten Glow Coffee, in dem sich das Pulver komplett auflöst und geschmacksneutral ist. Der besondere Kaffee soll nämlich für ein verbessertes Hautbild sorgen können und ist derzeit besonders beliebt. Eineinhalb Esslöffel vom Pulver sollen für eine langfristige Wirkung reichen. Wenn Sie wissen, dass sich der oder die zu Beschenkende dafür interessiert, kann das auch eine ausgefallene Idee sein. Wie sich Kollagenpulver auf den Körper auswirkt, können Sie übrigens in unserem Artikel nachlesen.

8. Idee: Milchkännchen

Wenn Sie wissen, dass die Person, für die Sie die Geschenke suchen, gern (Pflanzen-)Milch in den Kaffee gibt oder oft Kaffee-Besuch hat, ist auch eine ansehnliche Milchkanne eine nette Idee. Es gibt sogar Modelle mit Temperaturanzeige − für den idealen Kaffee- beziehungsweise Milchkaffeegenuss.

9. Idee: Thermobecher

Geschenke für Kaffeeliebhaber sollen bestenfalls den Alltag bereichern. Und das kann ein guter Thermobecher tun, der auslaufsicher ist und den Kaffee schön lange heiß hält. Kalten Kaffee möchte schließlich niemand − es sei denn, es handelt sich um Eiskaffee, Der natürlich auch Platz im Becher finden kann und dadurch lange kalt bleibt.

10. Idee: Kaffeemühle

Ein weiterer Geschenktipp für alle, die Kaffee lieben, kann eine (elektrische) Kaffeemühle sein. Sie sorgt dafür, dass aromatische Bohnen beispielsweise für eine Siebträgermaschine frisch zu Pulver verarbeitet werden können. Zudem ist sie ein optisches Highlight und kann auch Bohnen oder Pulver aufbewahren.

