5,77 Mio. Haustierbesitzer in Deutschland besitzen eine Katze (Stand 2018)

Je länger wir einen Menschen kennen, desto schwieriger wird es mit jedem Jahr, ein passendes Präsent zu finden. Warum sich also nicht einfach mal von einem Stubentiger inspirieren lassen, wenn die zu beschenkende Person ein Katzenliebhaber ist.

Gemessen an der Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten besitzen die meisten Haustierbesitzer eine Katze: Alleine 2018 wurden 14,8 Millionen Stubentiger gezählt – nur zum Vergleich: 9,4 Millionen Haustierbesitzer leben hingehen mit einem Hund unter einem Dach. Da ist es kaum verwunderlich, warum es so viele Geschenkideen für Katzenliebhaber gibt. Falls Sie noch auf der Suche nach einem originellen Präsent für einen Freund, den Partner oder ein Familienmitglied sind, der oder die einen Stubentiger besitzt, ist unter den folgenden Vorschlägen vielleicht eine passende Idee für den nächsten Geburtstag dabei.

1. Katzensocken

Es mag nicht das kreativste Geschenk sein, aber dennoch ist es praktisch – denn jeder Mensch trägt Socken, auch Haustierbesitzer. Warum also nicht ein besonders schönes Paar verschenken, die nicht nur die Füße warmhalten, sondern mit niedlichen Katzenmotiven bedruckt sind. Wer kann da schon widerstehen?

2. Katzennudeln

Eine ebenso witzige wie leckere Idee zum Verschenken sind Nudeln, die wie kleine Katzen aussehen. Die aus 100 Prozent Hartweizengrieß bestehende Pasta mit Auszügen aus Spinat, Tomate, Paprika, Karotten und Roter Beete gibt es in der 250-Gramm-Packung und ist somit für zwei Portionen geeignet.

3. Tagesabreißkalender

Kennen Sie Simon’s Cat? Dabei handelt es sich um ein buntes Potpourri aus animierten Webvideos, Büchern und Daily strips von Simon Tofield. In seinen Werken erzählt der britische Illustrator kurze Momentaufnahmen aus dem Leben einer Hauskatze – auf eine wundervolle und lustige Art und Weise.

4. Faltbare Mehrwegtasche

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit stehen Mehrwegtaschen hoch im Kurs: Das Praktische an den wiederverwendbaren Beuteln ist nicht nur der mehrfache Nutzen, sondern auch der komfortable Transport – zusammengefaltet nehmen die Taschen kaum Platz weg und können zu jeder Zeit eingesetzt werden.

5. Wärmflasche

Für Katzenliebhaber ebenfalls ein schönes Geschenk ist diese Wärmflasche im "Ed, the Cat"-Design. Mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern kann das Modell für Erwachsene und Kinder eingesetzt werden. Der weiche Überzug kann zudem abgenommen und bei 30 Grad gewaschen werden.

6. Taschenbuch

"Katzen brauchen kein Yoga, kein Schlaflabor und keinen Psychiater; sie sind ebenso eitel wie klug, gehen chronisch fremd, sind unerträglich wählerisch und zeigen sich mit höherem Alter zunehmend ungeduldig und eigensinnig. Dazu erbitten sie sich uneingeschränkten Respekt und unbedingte Liebe. Kluge Frauen wissen diese Herausforderung zu schätzen!"

7. Fußmatte

Eine praktische wie schöne Idee ist auch diese rutschfeste Fußmatte mit Katzenmotiv (43 mal 71 Zentimeter groß). Sie eignet sich vor allem dann als Präsent, wenn die zu beschenkende Person gerade eine neue Wohnung bezogen hat – oder aber wenn sie noch keine Fußmatte besitzt, die den Schmutz aus der Wohnung fernhält.

8. Isolierbecher

Auch Katzenliebhaber trinken gerne Kaffee oder Tee. Vielleicht sogar unterwegs? Um weniger Plastikmüll zu produzieren, werden Isolierbecher derzeit immer beliebter. Warum also nicht das Praktische mit dem Schönen verbinden? Dieser Thermobecher im Katzendesign soll Getränke bis zu zehn Stunden warmhalten.

9. Tischlampe

Die kleine Tischlampe mit 3D-Effekt kann via USB-Anschluss mit Strom versorgt werden oder auch durch einfache Batterien. Mit ihren sieben veränderbaren Farbmodi (Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan, Lila und Weiß) verbreitet die Katze ein stimmungsvolles Licht und ist somit für Schlaf- und Wohnräume gleichermaßen geeignet.

10. Vorratsdose

Eine Dose für Naschkatzen aus Dolomitenkeramik, geeignet für Kaffee, Tee, Zucker – oder Kekse. Das 15 Zentimeter hohe und 12 Zentimeter breite Gefäß macht sich in der Küche genauso gut wie im Badezimmer: Hier bietet es Platz für kleinere Gegenstände, wie etwa Wattestäbchen oder Schminkutensilien.

