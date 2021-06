Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu anderen feierlichen Anlässen – worüber freuen sich eigentlich Achtjährige? Hier finden Sie zehn Geschenkideen für Kinder.

Beim Schenken kommt es nicht auf den Preis an, sondern auf die Auswahl. Das Präsent sollte zum Beschenkten passen. So spielen persönliche Präferenzen und auch das Alter eine wichtige Rolle bei der Wahl des Geschenks. Sie sind auf der Suche nach sinnvollen Geschenken für Achtjährige? Hier kommen zehn altersgerechte Ideen.

1. Holzbausteine

Schlichte Holzbausteine lassen der Fantasie von Kindern freien Lauf. Jedes Bauwerk ist möglich und das macht den Reiz dieser praktischen Holzbausteine aus. Als Geschenk eignet sich ein Set am besten, so stehen genügend Bausteine für kreative Konstruktionen zur Verfügung.

2. Interaktives Lernen

Das kreative Spiel "Logik Pyramide" animiert Kinder zum Lösen kniffliger Logik-Aufgaben. Kinder müssen Fragen klären wie "Welches Symbol fehlt in der logischen Reihe?" oder "Welche Zahl ist gesucht?" Die spannende Spiel-Atmosphäre der Pyramide und die Vielzahl an verschiedenen Rätseln sollen logisches Denken, die Konzentration und das Kombinationsvermögen schulen.

3. Kreisel-Arena

Sie fragen sich, was es mit dem Begriff "Beyblade" auf sich hat? Ursprünglich tauchte der Begriff in einem japanischen Comic auf und wurde von einer Zeichentrickserie übernommen. Als Spielzeug werden die bunten Kreisel als Kampfkreisel eingesetzt und treten in Arenen gegeneinander an. Sieger wird, wessen Kreisel am längsten rotieren kann. Angetrieben werden die "Beyblades" mit einer Art Reißleine.

4. Lego Technic

Lego begeisterte schon viele Generationen und ist auch heute beliebt wie eh und je. Als Geschenk für Achtjährige eignen sich auch komplexe Bausets, die Kinder ab acht Jahren bereits selbst zusammen basteln können.

5. Brettspiele

Affiliate Link -38% MyToys.de | Brettspiele für Kinder Jetzt shoppen 18,99 € 30,99 €

Brettspiele eignen sich ideal als Geschenk, denn die Beschenkten können mit Geschwistern oder der gesamten Familie gemeinsam spielen. Die Auswahl verschiedener Spiele ist groß, wichtig ist, dass sich das verschenkte Spiel für Kinder ab acht Jahren eignet. Andernfalls könnte es zu kompliziert sein und zu Frust führen. Ein beliebter Spieleklassiker ist zum Beispiel "Activity", das es auch in der "Junior-Edition" für Kinder gibt.

6. Konstruktionsspielzeug

Magnetisches Spielzeug hat den großen Vorteil, dass die erbauten Konstruktionen äußerst stabil sind. Kinder können mit diesem magnetischen Konstruktionsspielzeug zahlreiche geometrische Formen bauen, sodass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

7. Die Kunst des Zeichnens

Affiliate Link Amazon.de | Die Kunst des Zeichnens für Kinder Jetzt shoppen 14,99 €

Das Buch "Die Kunst des Zeichnens" ist eine Zeichenschule für Kinder, die Schritt-für-Schritt das Zeichnen vermittelt. Es beinhaltet die wichtigsten Zeichengrundlagen sowie kindgerechte Übungen. Das Buch fördert die Kreativität und das Talent von Kindern, die Lust haben, ihre Kenntnisse zu vertiefen.

8. Windrad bauen

Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt bei Kindern kontinuierlich zu und Achtjährige können sich bereits eine längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren. Daher könnte der Experimentierkasten "Windrad" ein schönes Geschenk sein. Er veranschaulicht Kindern, wie aus Wind Strom wird. Kinder können spielerisch ausprobieren, wie die Neigung der Rotorblätter sich auf die Energiegewinnung auswirkt oder welche Windstärke optimal ist. Sie können sogar nutzbare Energie gewinnen, die in eine aufladbare Batterie fließt.

9. Scratch-Buch

Affiliate Link Amazon.de | Malbuch Magic Scratch Book Jetzt shoppen 4,95 €

Es gibt zahlreiche kreative Möglichkeiten zu malen und zu zeichnen. Scratch-Books sind eine davon. Das Buch beinhaltet einen Stift, mit welchem Kinder die obere Schicht vom Blatt abkratzen können. Darunter verbergen sich bunte Farben im Regenbogen-Look.

10. Sternenhimmel-Projektor

Ein Sternenhimmel-Projektor ist vielseitig einsetzbar und ist sowohl bei (Klein-)Kindern und Erwachsenen beliebt. Das Gerät zaubert einen bunten Sternenhimmel an die Decke, der sich dazu auch noch bewegt. Der Effekt kommt durch die Rotation des Projektors zustande. Als Geschenk für Kinder sorgt das Gadget für bunte Abwechslung und Spaß, denn der Projektor hat sogar passend zum projizierten Sternenhimmel eine Sound-Funktion (beispielsweise für Musik).

