von Anna Scheibe Klischee hin und her: Es lässt sich leider manchmal nicht von der Hand weisen, dass Mädchen einen sehr eigenwilligen Geschmack haben können, dem viele Eltern früher oder später nachgeben. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen zehn Geschenkideen vor, die (meistens) Mädchen begeistern.

Jedes Jahr gibt es wiederkehrende Ereignisse, die für Kinder vor allem eins bedeuten: Geschenke auspacken. Ob Geburtstag, Weihnachten oder Ostern – die Suche nach dem passenden Präsent gestaltet sich ob der vielen Wünsche nicht immer leicht. Um Sie bei der diesjährigen Schnäppchenjagd und Geschenkesuche zu unterstützen, werden im Folgenden zehn Geschenke für 10-jährige Mädchen vorgestellt.

1. Fernglas

Derzeit ist es für Eltern schwieriger denn je, ihre Kinder trotz der geltenden Coronamaßnahmen sinnvoll zu beschäftigen. Gab es in den warmen Sommermonaten noch genügend Möglichkeiten im Freien, findet der Freizeitspaß derzeit hauptsächlich innerhalb der eigenen vier Wände statt. Da sind Kreativität und Abwechslung gefragt: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Fernglas für Kinder, mit dem sie die Welt aus einem anderen Blickwinkel erkunden können?

2. Nachttischlampe

Ein Gerät mit fünf Funktionen: Diese moderne Nachttischlampe ist Stimmungslicht, Nachtleuchte, Lautsprecher, MP3-Player und Wecker in einem. Sie ist leicht zu bedienen und kann von jedem Kind individuell eingestellt werden – auf den morgendlichen Rhythmus, wenn es zur Schule geht, auf die Lieblingsmusik und auch auf die Helligkeit und Farben, die dem persönlichen Geschmack entsprechen.

3. Freundschaftsbänder

In jungen Jahren sind die selbst geknüpften Bänder ein Ausdruck der innigen Freundschaft: Mit diesem Set können Kinder ihre eigenen Armbänder basteln und anschließend verschenken. Es enthält ein Buch, in dem die Knüpfanleitungen erklärt werden, sowie einen Bändchenhalter. Und natürlich darf das entsprechende Bastel-Material auch nicht fehlen, das (laut Hersteller) für maximal sechs Freundschaftsbänder in fünf verschiedenen Farben reichen soll.

4. Meerjungfrau-Decke

Ob es "Arielle, die kleine Meerjungfrau" war oder die derzeit angesagte Teenager-Serie "H2O", bleibt ungewiss. Aber Fakt ist: Viele Mädchen schwärmen für die flinken Wassernixen. Oder wären am liebsten selbst eine. Möglich wird das mit dieser kuscheligen Decke, die wie eine Meerjungfrauenflosse aussieht. Sie kann zum Schlafen verwendet werden oder einfach nur zum Chillen auf der Couch, während eine neue Folge von "H20 – plötzlich Meerjungfrau" läuft.

5. Digitalkamera

Steckt in Ihrer Tochter eine kleine Hobbyfotografin? Dann wird es Zeit für die erste eigene Kamera: Die »Cyber-Shot DSC-WX350« Superzoom von Sony zum Beispiel eignet sich für Anfänger und Profis. Sie besitzt 18,2 Megapixel, einen 20-fachen Zoom, ein Weitwinkel-Objektiv sowie ein LCD-Display. Aufgrund der geringen Größe liegt die Digitalkamera gut in der Hand und lässt sich zudem leicht bedienen.

6. Töpferstudio

Nicht weniger kreativ geht es bei diesem Geschenk für 10-jährige Mädchen zu: Das Töpferstudio wird mit bereits ausgewalzten Tonscheiben geliefert, die zum Modellieren nur noch auf den Formkern gelegt werden müssen – und schon kann der Bastelspaß beginnen. Damit Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, umfasst das Set auch noch eine Sprühflasche, einen Werkzeughalter, einen Pinsel, zwei Werkzeuge, zwei Lockwerkzeuge, zwei Silikonüberzüge und vier Farben.

7. Backbuch

Auch für kleine Hobby-Bäckerinnen ist was Passendes dabei: In diesem Buch finden sich leckere Rezepte zum Nachmachen: Ob Cinnamon Rolls oder Smoothie Cupcakes, Himbeer-Joghurt-Whoopies oder Popcorn Cakes – das Teenie-Backbuch unterstützt Ihr Kind mit anschaulichen Arbeitsschritten und Bildern, damit jedes Rezept (auch ohne Backerfahrung) gelingt.

8. Charms-Kit

Dieses Bastelset vereint zwei Komponenten, die viele Mädchen zu begeistern wissen: Bastelarbeiten und Schmuckstücke. Es beinhaltet drei Schlangenkettenarmbänder (individuell einstellbar), 20 Charms mit Anhängern, drei Halsketten, 20 Metallperlen, 17 Regenbogenperlen sowie eine runde Geschenkbox für die fertigen Armbänder. So kann sich jedes Mädchen seine eigenen Schmuckstücke zusammenstellen.

9. Mädchenbuch

Dieses Buch eignet sich – laut dem Anbieter – für Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren. Es beinhaltet über 200 verschiedene Beschäftigungsideen für zu Hause, die sich um Freundschaft, Psycho-Tests, Eintragseiten für Ihr Kind (und deren BFF), DIY-Ideen für Freundschaftsgeschenke, Rezepte und noch mehr drehen.

10. Nagelstudio

Zu guter Letzt darf auch ein Nagelstudio in dieser Liste nicht fehlen: Da sich viele Mädchen für Nagellack interessieren (kleine Jungs im Übrigen auch), beinhaltet dieses Set alles, was man für eine kindgerechte Maniküre braucht: ein Studio, fünf Motivkartuschen, zwei Nagellacke, ein Klarlack und eine Anleitung.

Und noch ein Tipp zum Schluss:

Wenn Sie hier nicht fündig geworden sind, könnten Sie auch einen Amazon-Gutschein verschenken. Den Warenwert bestimmen Sie selbst. So kann sich der oder die Beschenkte einen persönlichen Wunsch erfüllen. Hier finden Sie die Gutscheine im Überblick, verpackt in einer Oster-Geschenkbox.

