Im ersten Lebensjahr ist das knisternde Geschenkpapier für Kleinkinder noch deutlich spannender als das, was sich darin befindet. Mit zwei Jahren hingegen gewinnt auch der Inhalt an Bedeutung. Ab diesem Zeitpunkt stellen sich viele Eltern die Frage, welche Geschenke für 2-Jährige infrage kommen könnten?

Machen wir uns nichts vor: Auch wenn Kinder ab dem zweiten Lebensjahr schon deutlich mehr verstehen, würde ihnen nicht auffallen, wenn sie zu ihrem Geburtstag oder an Ostern nichts geschenkt bekommen würden. Tatsächlich geht der Wunsch, seinem Nachwuchs eine kleine Freude zu bereiten, mehr von den Eltern und Verwandten aus. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange sich die Anzahl der Geschenke für 2-Jährige in Grenzen hält – immerhin gibt es noch genügend Geburtstage und Feiertage, an denen Ihre Kinder eine große Ausbeute machen werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen zehn kindgerechte Ideen vor.

1. Mosaik-Steckspiel

Um die Feinmotorik von 2-Jährigen auf spielerische Art und Weise zu fördern, eignet sich dieses pädagogisch wertvolle Mosaik-Steckspiel besonders gut: Die aus umweltfreundlichen ABS-Materialien hergestellten Steine werden auf die farblich passenden Felder gesteckt und ergeben am Ende ein buntes Kunstwerk. Im Lieferumfang enthalten sind zwölf unterschiedliche Bilder, ein Ablagefach und 45 Knöpfe. Hier gibt es das kindgerechte Spiel.

2. Soundwürfel

Auch bei diesem Spiel werden die motorischen (Kombinations-)Fähigkeiten Ihres Kindes gefördert: Durch das Zusammensetzen von zwei passenden Würfeln ertönen die Geräusche des Fahrzeugs, das darauf zu sehen ist – zum Beispiel ein Feuerwehrauto oder eine Lokomotive, ein Lkw oder Hubschrauber, ein Rennwagen oder ein Schiff. Dadurch lernt Ihr Kind, bestimmte Töne mit bestimmten Fahrzeugen zu verknüpfen. Hier gibt es die Soundwürfel.

3. Wimmelbuch

Wer kennt es nicht, das beliebte Wimmelbuch? In dem Buchklassiker dreht sich alles um das Suchen und Finden bestimmter Gegenstände und Lebewesen. Diese Ausgabe handelt von einem typischen Bauernhof, in dem sich 60 kleine Suchbilder verstecken. Für Kinder ab zwei Jahren ist es ein großer Spaß, aber auch eine Herausforderung für ihre Augen, alle Gegenstände zu finden. Aber selbst wenn nicht, ist das Buch auch so schön anzusehen. Hier gibt es das Buch.

4. Angelspiel

Im Meer leben viele Tiere, die Ihr Kind im Alltag selten zu Gesicht bekommen wird, wie etwa Seesterne und Seepferdchen oder auch Tintenfische. Um es mit den Wasserbewohnern vertraut zu machen, lädt dieses Spiel zum Angeln ein: Mithilfe kleiner Magnete müssen verschiedene Meeresbewohner aus einer Box gefischt werden – wer die meisten Tiere gesammelt hat, geht am Ende als Sieger hervor. Hier gibt es das Spiel.

5. Wasser-Kritzel-Matte

Kinder lieben es zu malen, egal auf welchem Untergrund. Daher sind Wände und Möbel in jungen Jahren niemals sicher vor ihren malerischen Fertigkeiten – es sei denn, Sie bieten Ihrem Kind eine attraktive Alternative: Auf dieser Wassermatte (inklusive eines magischen Aquarellbuchs, zwei Musterformen und drei Wasserstiften) können die kleinen Nachwuchskünstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ganz ohne echte Farben. Hier gibt es die Kritzel-Matte.

6. Lauflernrad

Wurde vielen Kindern früher noch das Fahrradfahren mithilfe von Stützrädern beigebracht, so sind diese heutzutage meist überflüssig: Der Grund dafür sind die beliebten Lauflernräder, mit denen sich die Kleinen schon ab dem ersten Lebensjahr fortbewegen. Können sie selbstständig darauf sitzen, werden das Gleichgewicht und die Koordination Ihres Kindes gleichzeitig trainiert. Das stärkt ihr Selbstvertrauen schon in jungen Jahren. Hier gibt es das Rad.

7. Bausteine

Mit diesem 96-teiligen Set können 2-Jährige bereits ihre Fingerfertigkeiten testen: Mithilfe von magnetischen Quadraten, Drei- und Sechsecken (aus ungiftigem ABS-Kunststoff mit abgerundeten Ecken, ohne scharfe Kanten) können die unterschiedlichsten Baukonstruktionen erschaffen werden – zum Beispiel ein Haus oder ein Ball, ein Flugzeug oder ein Stern. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Hier gibt es die Bausteine.

8. Musikmatte

Ihr Kind liebt Musik? Dann ist dieses Geschenk für 2-Jährige vielleicht genau das richtige: eine Klaviermatte aus gewebtem Stoff, die mit den Füßen bedient werden kann. Hinter jeder Stufe verbirgt sich ein anderer Ton, sodass Sie unterschiedliche Melodien abspielen – oder sogar aufnehmen – können. Die Lautstärke ist regulierbar (was sicherlich ein wichtiger Faktor ist), zudem kann die Musikmatte auch mit den Händen bedient werden. Hier gibt es die Matte.

9. Memory

Noch ein Spieleklassiker, der in dieser Geschenkliste nicht fehlen darf: Memory. Diese Ausgabe kann allerdings erst ab drei Jahren (laut Hersteller) bewerkstelligt werden: Wie in jedem Exemplar geht es auch hier um das Aufdecken zwei gleicher Bilder, die verdeckt auf dem Tisch liegen. Findet man ein passendes Paar, darf eine weitere Karte aufgedeckt werden. Am Ende gewinnt derjenige mit den meisten aufgedeckten Bildpaaren. Hier gibt es das Spiel.

10. Rucksack

Zu guter Letzt darf auch dieser niedliche Kinderrucksack für Ein- bis Dreijährige nicht fehlen: Er besteht aus recyceltem PET und hat ein Gesamtvolumen von vier Litern. Das Modell gibt es nicht nur als Elefant, sondern mit vielen weiteren Tiermotiven – wie zum Beispiel einem Affen oder einer Eule, einem Frosch oder einem Tiger. Je nachdem, ob Ihr Kind ein Lieblingstier hat, finden Sie möglicherweise das passende Exemplar. Hier gibt es den Rucksack.

Noch ein Tipp zum Schluss:

