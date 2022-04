Ab dem 13. Lebensjahr werden Kinder offiziell zu Teenagern. Unabhängig davon, ob sie sich bereits in der Pubertät befinden oder nicht. Für Eltern und Verwandte ist diese (Übergangs-)Phase nicht immer leicht – vor allem dann, wenn es um das Thema Geschenke geht.

Eigentlich ist die Pubertät etwas Schönes, immerhin reifen Kinder während dieser Zeit zu jungen Erwachsenen heran. Trotzdem bringt die hormonelle Umstellung phasenweise auch plötzliche Stimmungsschwankungen mit sich, unter denen nicht nur die Betroffenen leiden – sondern auch ihr gesamtes Umfeld. Das macht es für Familien teilweise schwer, passende Geschenke für Teenager zu finden. Denn Fakt ist, dass ihre Interessen während der Pubertät durchaus variieren können: Sprich, es ist nicht immer leicht, den Geschmack eines Jugendlichen zu treffen. Aus diesem Grund finden Sie im Folgenden ein paar kurzweilige Geschenkideen.

1. Turnbeutel

Unter jungen Leuten nach wie vor angesagt sind Turnbeutel mit witzigen Schriftzügen, die in etwa das widerspiegeln, was Teenager so denken: "Chill mal dein Leben", "Sorry, war extra" oder auch "Einen Scheiss muss ich" könnte die Einstellung vieler Jugendlicher kaum besser beschreiben.

2. Fotoshooting

Affiliate Link Jochen Schweizer | Fotoshooting für Teenager Jetzt shoppen 129,90 €

Während der Pubertät verändern sich Teenager innerlich wie äußerlich. Um diesen Moment für die Ewigkeit festzuhalten, könnte ein persönliches Fotoshooting von Jochen Schweizer (inklusive Abpudern und Basis-Hairstyling) das passende Geschenk für den nächsten Geburtstag sein.

3. Comic zeichnen

Affiliate Link Amazon | Kreiere deinen eigenen Comic Jetzt shoppen 5,99 €

Hat Ihr Kind schon immer davon geträumt, einen eigenen Comic zu entwerfen? Dann ist dieses Taschenbuch genau das richtige für Teenager: Rund 100 leere Seite (inklusive leerer Felder und Sprechblasen, die typisch für einen Comic sind) warten darauf, mit kreativen Geschichten gefüllt zu werden.

4. Kleiderschrank

Affiliate Link Ikea | SMÅSTAD / PLATSA Kleiderschrank Jetzt shoppen 130,00 €

Wenn Kinder zu Teenagern heranreifen, wird aus dem Kinderzimmer ein Jugendzimmer. Um die Einrichtung an die neuen Bedürfnisse anzupassen, ist ein neuer Kleiderschrank meistens vonnöten. Dieses hohe, aber schmale Modell von Ikea beispielsweise gibt es in verschiedenen Farben.

5. Malbuch

Affiliate Link Amazon | Malbuch mit 50 einzigartigen Motiven Jetzt shoppen 5,90 €

Kreatives Zeichen ist ein typisches Hobby vieler Teenager. Wenn auch Ihr Kind gerne zu Papier und Stift greift, könnte dieses Malbuch eine schöne Beschäftigung sein. Darin finden sich 50 einzigartige Motive, die zur kreativen Entfaltung von Jugendlichen beitragen sollen.

6. Gaming Headset

Affiliate Link -17% Conrad | Asus TUF H7 Core Gaming Headset Jetzt shoppen 42,99 € 51,99 €

Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Teenager gerne Computer spielen. Um ihnen eine Freude zu machen, sei es zum Geburtstag oder an Weihnachten, ist dieses Asus TUF H7 Core Gaming Headset von Conrad (für PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, Mobiltelefone und Xbox One) das perfekte Geschenk.

7. Lippenpflegeset

Affiliate Link Amazon | LIP SMACKER Lippenpflegeset Jetzt shoppen 12,89 €

In dieser Geschenkdose von Coca-Cola sind sechs verschiedene Lippenpflegestifte enthalten, die allesamt nach einem der beliebten Softdrinks schmecken, wie etwa: Coca-Cola Classic, Cherry Coke, Vanilla Coke, Fanta Strawberry, Fanta und natürlich auch Sprite.

8. Spielesammlung

Affiliate Link Amazon | 100 Spiele für 12- bis 17-Jährige Jetzt shoppen 8,99 €

Auf langen Autofahrten oder Reisen mit dem Zug kommt schnell Langeweile auf. Um Ihren Teenager zu beschäftigen, gibt es diese umfangreiche Spielesammlung im Blockformat: Von Sudoku über Labyrinthe bis hin zu Anti-Stress-Mandalas zum Ausmalen ist darin alles enthalten, was Spaß macht.

9. Wikingerschach

Affiliate Link Decathlon | Wikinger Schach Jetzt shoppen 39,99 € 39,99 €

Der Spieleklassiker für draußen wurde schon zu Wikingerzeiten zelebriert: Das Wurfspiel aus Gummibaumholz eignet sich für zwei bis maximal zwölf Personen (ab acht Jahren). Wikingerschach kann im Garten oder im Park, im Urlaub oder am Strand gespielt werden.

10. Foto-Lichterkette

Affiliate Link Amazon | LED Foto Lichterkette Jetzt shoppen 19,95 €

Für das Jugendzimmer ein echter Hingucker ist diese moderne LED-Foto-Lichterkette mit acht Modi. Daran können bis zu 20 verschiedene Bilder von Freunden (oder der Familie) befestigt werden, die mit dem stimmungsvollen Licht perfekt in Szene gesetzt werden.

