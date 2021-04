Sie such noch passende Geschenke zur Kommunion? Hier werden Sie fündig

Im Gegensatz zur Konfirmation findet die Kommunion bereits im Grundschulalter statt. Das erste Abendmahl für Kinder, auch Eucharistie genannt, wird in der katholischen Kirche mit der Gemeinde samt Freunden und Familien der jungen Kirchenmitglieder gefeiert. Und natürlich gibt es auch Geschenke.

Für Mitglieder der katholischen Kirche ist die Erstkommunion ein wichtiger Schritt im Leben eines Kindes. Die Eucharistiefeier zählt – neben der Taufe, Beichte, Firmung, Ehe, Priesterweihe und Krankensalbung – zu den sieben Sakramenten der Christwerdung. Bei der heiligen Kommunion werden die jungen Kirchenmitglieder in die "Mahlgemeinschaft" (die "Communio") aufgenommen. Aus diesem Grund ist der Tag für die Kinder und ihre Familien etwas ganz Besonderes. Und das muss natürlich gefeiert werden. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, werden Sie möglicherweise in der folgenden Liste fündig.

1. Geldgeschenk

Geld zu verschenken mag nicht sonderlich kreativ sein, aber darum geht es hier auch nicht. Tatsächlich ist die Idee dahinter, dass sich der oder die Beschenkte nach der Kommunion einen individuellen Wunsch erfüllen kann. Oder aber das Geld wird auf ein größeres Ziel (zum Beispiel ein Fahrrad) hin gespart. Und damit das Geschenk nicht zu stillos wirkt, kann es als Geldkuvert überreicht werden.

2. Blumenstrauß

Wenn Sie an der Eucharistiefeier nicht persönlich teilnehmen können (oder dürfen), besteht die Möglichkeit, einen persönlichen Blumenstrauß zu verschicken. Ihre Glückwünsche zur Erstkommunion werden von dem Lieferanten persönlich überreicht – und zwar an dem Tag und zu der Adresse, die Sie im Vorfeld ausgewählt haben. Bei Anbietern wie Blume2000 finden Sie eine große Auswahl.

3. Holzkreuz

Ein thematisch passendes Geschenk zur Erstkommunion ist auch dieses Holzkreuz inklusive Porzellanengelchen und Segenswunsch ("Der Herr segne und behüte dich") zur Eucharistiefeier. Auf der Rückseite befindet sich eine kleine Aussparung, damit das Kreuz an der Wand aufgehängt werden kann. Mit liebevollen Details versehen, sorgt das Geschenk für einen Blickfang im Kinderzimmer.

4. Kinderbibel

Sie ist ein echter Klassiker, wenn es um Geschenke zur Kommunion geht: die Kinderbibel. Bei dieser Ausgabe handelt es sich um ein gebundenes Buch von Martin Polster, in dem die wichtigsten Geschichten der Kirchengemeinde, schöne Illustrationen von Ludvik Glazer-Naudé als auch eine eigene Seite für die persönliche Widmung zur Erstkommunion zusammengefasst wurden.

5. Armband

Ein ebenso beliebtes Symbol, das zu besonderen Anlässen wir der Erstkommunion verschenkt wird, ist der Schutzengel. In diesem Fall ziert er ein dezentes Armand von F.Zeni und besteht aus 925 Sterling-Silber. Die Größe kann individuell eingestellt werden, sodass Sie sich im Vorfeld keine Gedanken über die Passform machen müssen.

6. Kreuzkette

Alternativ zum Holzkreuz können Sie auch eine kleinere Version in Form eines Charm-Anhängers mit Karabinerverschluss aus 925-Silber verschenken. Die Symbolik bleibt die gleiche, nur wird das Kreuz in diesem Fall am Handgelenk getragen – und kann um weitere Charms (auch ohne religiösen Hintergrund) erweitert werden.

7. Segenskärtchen

Eine bunte Mischung aus 50 Karten mit Segenswünschen, Sprüchen und Bibelzitaten beinhaltet diese kleine Box. Das kleine Geschenk eignet sich ideal für die Erstkommunion, da es die jungen Kirchenmitglieder auf ihrem weiteren Weg begleiten soll – als Quelle der Inspiration, zur Motivation oder einfach nur für mehr Vertrauen, Glück und Zuversicht.

8. Erinnerungsalbum

Um die schönsten Eindrücke der Erstkommunion schriftlich festzuhalten, bietet sich ein Erinnerungsalbum an. Darin können sich sowohl die Gäste verweigern, sprich Freunde und Familienmitglieder, als auch die Kinder selbst. Das 48 Seiten starke Buch mit hochwertigem Kunstledereinband und goldenem Buchschnitt enthält nicht nur Platz für eigene Anekdoten, sondern auch Illustrationen.

9. Für Patenkinder

Am Tag der Eucharistiefeier dürfen natürlich die (Tauf-)Paten nicht fehlen. Sie begleiten die Kinder ein Leben lang und sollen ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zu diesem besonderen Ereignis bietet sich das Buch "Du bist was ganz Besonderes! Das Erstkommunionalbum für mein Patenkind" an. Darin werden persönliche Botschaften und Notizen des Kindes festgehalten.

10. Erstkommunionkids

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen das thematisch passende Buch "Volle Power: Die Erstkommunionkids" vorstellen. Es handelt von einer Gruppe von Kindern, die der gleichen Erstkommuniongruppe angehören – und abseits des Unterrichts gemeinsam spannende Abenteuer erleben. Laut Anbieter eignen sich die Geschichten für kleine Leseratten ab sieben Jahren.

Wann findet die Kommunion statt?

Grundsätzlich erhalten Kinder die Erstkommunion nur, wenn sie getauft wurden. Zudem müssen sie vor der Eucharistiefeier regelmäßig am Kommunionunterricht teilgenommen haben. War es früher noch Tradition, das Fest am "Weißen Sonntag" (den ersten Sonntag nach Ostern) zu veranstalten, gibt es heutzutage – aus organisatorischen Gründen – keinen festen Tag mehr für die Erstkommunion. Und auch das Alter darf variieren: Die meisten Kinder sind zwischen acht und neun Jahre alt, besuchen also die dritte Klasse, wenn sie ihre Erstkommunion erhalten.

